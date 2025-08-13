El truco para hacer los mejores retratos con la cámar de tu Samsung

La nueva versión del sistema operativo de Samsung no deja de sorprendernos, en esta se incluyen al menos cuarenta funciones nuevas, para garantizar una experiencia de usuario mejorada. Una de las aplicaciones que ha recibido uno de esos cambios es el Editor de fotos. A continuación, te contamos qué puedes hacer con las novedades en estudio de retratos.

Retratos únicos con el nuevo estudio de retratos de Samsung

La cámara de nuestro móvil nos acompaña allá donde vamos y es por ello que podemos capturar cualquier momento en cualquier lugar. Además, gracias a una app como el editor de fotos de Samsung, podemos darle un toque personal y explorar nuestra creatividad al máximo. Una de las novedades que incluye ONE UI, es el nuevo estudio de retratos, con el que podrás transformar tus fotos aplicando diferentes estilos artísticos. Una herramienta basada en el uso de la inteligencia artificial con la que podemos realizar estos cambios en cuestión de segundos.

Assí es el nuevo editor de fotos de Samsung | TecnoXplora

Para que estas funciones funcionen a la perfección en la foto que elijamos para transformarla deben aparecer una persona o mascota, y que esta aparezca con un tamaño que pueda reconocerla la IA. Para usar esta nueva funcionalidad debemos seguir los siguientes pasos.

Una vez nuestro móvil se ha actualizado a la nueva versión del sistema operativo, abre la app de “ galería ”

” Selecciona la foto la cual quieres transformar, principalmente fotos de personas, mascotas y selfis o en primer plano.

Pulsa sobre el icono de Galaxy AI o el asistente fotográfico para acceder a las diferentes opciones.

o el asistente fotográfico para acceder a las diferentes opciones. A continuación, la opción elegida debe ser “estudio de retratos” , donde encontramos los diferentes estilos, entre los que podemos elegir, estos son boceto, acuarela, animación 3D o cómic.

, donde encontramos los diferentes estilos, entre los que podemos elegir, estos son Una vez elegido el efecto, pulsa el botón “ generar ” y en cuestión de segundos obtendrás el resultado.

” y en cuestión de segundos obtendrás el resultado. Puedes probar tantas veces los efectos como veas conveniente y una vez tienes el efecto deseado, pulsa “ guardar ”

” Con lo que obtendrás una copia de la imagen.

Aunque esta no es la única novedad que nos ofrece la galería, ya que la integración en el sistema y aplicaciones de la inteligencia artificial ya trae consigo una amplia selección de nuevas funcionalidades. Con las que no es necesario contar con conocimientos en edición y vídeo e imágenes para aplicar filtros y efectos con los que conseguir, espectaculares resultados. Unas novedades que incluyen las nuevas funcionalidades que nos ofrece Android 16 y en el que se basa esta nueva versión de la máscara de personalización de Samsung.

Una nueva versión que se encuentra en pleno despliegue y que poco a poco irá llegando a los usuarios con modelos compatibles. Ya que muchos dispositivos del fabricante coreano ya no se actualizarán con la nueva versión, aunque seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad. Lo que sí que disfrutarán de estos son los recién llegados Samsung Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7, entre otros modelos. Por lo que es importante comprobar si nuestro móvil es compatible y si nos ha llegado la actualización.