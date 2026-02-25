Cómo elegir las almohadillas de tus auriculares para una cancelación de ruido más eficiente

Comprar unos auriculares y que nos decepcionen a la hora de usarlos, no es solo un problema de calidad de los mismos, a menudo se trata de la colación. No posicionarnos correctamente provoca que el aislamiento en los oídos no sea el correcto y no se consiga todo el potencial acústico. Por lo que una correcta colocación es clave. A continuación les damos las claves para sacarles el máximo partido.

Coloca tus auriculares de forma correcta, consigue el sello acústico perfecto

No todos los auriculares están hechos para todas las personas, esto no depende ni de su presupuesto ni de la calidad de los mismos, es simplemente una cuestión de anatomía. Para garantizar la mejor experiencia de usuario, nuestro canal auditivo debe convertirse en una cámara a presión ambiental completamente cerrada, algo que solo conseguimos si elegimos la almohadilla correcta, que se ajuste a la forma y tamaño de nuestro oído.

Mostrar el estado de tus auriculares en la barra d enotificaciones | Photo-by-Caley-Vanular-on-Unsplash

Una de las opciones son las puntas de silicona, estas cuentan con un perfil sonoro más limpio, clínico y analítico, suelen ser más duraderas y fáciles de mantener. Estas están recomendadas para cualquier usuario, aunque sí nuestro canal auditivo es completamente redondo, nos enfrentamos a una pérdida de potencia en las frecuencias bajas, debido a la pérdida de arte.

Una alternativa a estas son las almohadillas de espuma viscoelástica o Memory foam, las más recomendables para los usuarios que hacen un uso intensivo de los auriculares. Estas se ajustan a la forma de la oreja, expandiéndose y creando un sello hermético. Lo que permite unos graves más profundos, aunque son menos duraderas que las anteriores y tendremos que reemplazarlas más a menudo.

La mayoría, colocamos los auriculares simplemente introduciendo estos en los oídos como si de unos simples tapones se tratara. Para una correcta colocación y lograr el grado de aislamiento, es necesario recurrir al método de “alcanzar y tirar”. Esto funciona sobre todo con los modelos de boquilla angular de espuma, es la que antes de introducirlos debes girar y comprimir esta con los dedos antes de colocarla. Con la mano contraria del oído que vas a colocar, pasa el brazo hacia arriba y atrás para enderezar el canal auditivo. A continuación, procede a colocar suavemente el auricular, pero con firmeza, notaremos que estos se introducen algo más de lo habitual. Mantén el auricular en su posición unos diez segundos mientras se asienta y sella el espacio.

Para comprobar que lo hemos colocado correctamente podemos realizar una serie de pruebas. La primera de ellas consiste en chasquear los dedos cerca del oído. Si están bien colocados, lo escucharemos lejos y como amortiguado, una sensación similar a lo que escuchamos bajo el agua.

Continuamos, hablando en voz alta lo que nos permitirá comprobar el efecto de oclusión. Nuestra voz se escucha como si retumbara en el interior de nuestra cabeza, un sonido similar a cuando estamos resfriados, si es así, habremos conseguido un buen sello.

Por último, reproduce una canción o pista de sonido en la que la frecuencia sea baja, al mismo tiempo que presionas los auriculares, si no advertimos cambios en la acústica, significa que no hay fugas de aire, por lo contrario, si este se altera, debemos cambiar las almohadillas por unas de un tamaño mayor.