¿Cuándo se va a lanzar el iPhone 17e finalmente?

Numerosos rumores ubican el lanzamiento del nuevo iPhone barato de Apple para la pasada semana, más o menos sobre el 19 de febrero, pero como podéis comprobar, esta fecha ha pasado y de momento sigue sin lanzarse al mercado. Y es que la verdadera novedad ha residido en el evento anunciado por la compañía para el próximo mes de marzo, y gracias al cual puede que conozcamos no solo este nuevo teléfono, sino otros importantes dispositivos de la compañía.

¿Cuándo se presentará?

Pues ahora todas las miradas están puestas en el evento anunciado por Apple para el próximo 4 de marzo, y en el que se espera que el iPhone 17e haga su debut. Tiene sentido, ya que Apple quiere agrupar el lanzamiento de varios dispositivos, que digamos, no se ajustan al término de alta gama, y que destacan por tener un precio más accesible de lo habitual para los gadgets de Apple.

Apple anuncia para la semana que viene su esperada keynote, ¿qué podemos esperar? | Apple

De hecho, se espera también que los de Cupertino lancen su MacBook más barato hasta la fecha, un dispositivo que además llegaría en multitud de colores divertidos, algo poco habitual salvo en el caso de los iMac más modernos. En ese evento por tanto deberíamos conocer el nuevo teléfono barato o accesible de Apple, que este año llegará con algunas novedades muy interesantes.

Al menos es lo que han avanzado los analistas y filtradores hasta ahora. Que el iPhone 17e contaría con una isla dinámica en su frontal, sustituyendo al clásico notch que estrenaba el pasado año, y que sin duda alguna supone un antes y un después en esta gama. Por otro lado, se espera otra gran novedad. Como es la integración de un sistema de carga Magsafe, que com sabéis es magnético, y lo tienen integrado los modelos más avanzados desde hace un par de generaciones.

También se espera que la cámara de fotos mejore, con un sensor más avanzado, como el visto en los iPhone 17. Y por supuesto un salto de potencia con el nuevo procesador Apple A19, que como sabéis está preparado para Apple Intelligence. Y es de esperar que en las próximas semanas, en cuanto salga al mercado el 17e, nos brinde por ejemplo el nuevo Siri, que estará alimentado por Gemini, tras casi dos años de haberlo prometido en el WWDC de 2025.

Así que si estás pensando en hacerte con esta segunda generación del iPhone 17e, lo mejor es que esperes a comienzos de marzo, ya que va ser el momento en el que comiencen las reservas. Si se presenta el 4 de marzo, lo lógico es que estas comiencen el 6 de marzo. Y que se ponga a la venta en las tiendas dos semanas después, el 20 de marzo, así que toca esperar un poco más de lo que nos habían prometido las diferentes informaciones a lo largo del año. Tiene sentido el movimiento anunciado por Apple, porque seguramente nos vamos a encontrar con un evento muy interesante, donde los dispositivos accesibles y con precios más atractivos van a ser la estrella. Y eso siempre es de agradecer.