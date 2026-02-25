Qué localizador comprar dependiendo del móvil que tengas

Los localizadores se han convertido en un complemento esencial para los más despistados. Gracias a estos, localizar nuestros objetos personales es mucho más rápido y sencillo. Un pequeño dispositivo que podemos colocar como llavero y en cualquier bolso, maleta o mochila y que, a través de su aplicación móvil, sabe dónde se encuentra en cada momento. Pero no todos son compatibles con nuestro móvil, te contamos cuál comprar dependiendo de la marca y sistema de nuestro teléfono.

Qué localizador comprar

Perder las llaves, la cartera o incluso la maleta cuando viajamos, es algo habitual. Una solución para tenerlos siempre localizados es el uso de localizadores inteligentes o Trackers. Estos se conectan a los dispositivos cercanos de forma privada y segura, permitiendo localizar los. Son varias las marcas y modelos disponibles en el mercado, pero un detalle que a muchos usuarios se les escapa es que no todos funcionan correctamente con cualquier dispositivo. Elegir de forma correcta el que mejor se ajuste a nosotros, dependerá del ecosistema de tu móvil. Te explicamos cuál es la mejor opción dependiendo del sistema operativo y marca de tu móvil.

AirTag de segunda generación | Apple

Para los usuarios de dispositivos Apple, la oferta es algo limitada ya que solo pueden optar por el AirTag. Un dispositivo pequeño y compacto que puedes colocar en cualquier parte. Ya sea la primera o la recién llegada segunda generación, en la que recientemente han añadido la búsqueda de presión, la cual nos permite seguir las flechas con las indicaciones en la pantalla de nuestro iPhone, hasta encontrarlo.

Samsung presenta los nuevos SmartTag 2 | Samsung

Al igual que Apple, El fabricante coreano Samsung, también dispone de su propio ecosistema cerrado, en el que debemos optar por el Samsung Galaxy SmartTag, el cual también cuenta con una nueva segunda generación. A través de la red SmartThings Find, a la que pertenecen millones de dispositivos en todo el mundo podemos triangular la posición. Esta cuenta además permite la búsqueda a la inversa, pudiendo hacer que suene nuestro móvil.

Además de estos dispositivos, tenemos otras alternativas compatibles con cualquier dispositivo Android, sin restricciones siendo opciones más versátiles.

Nuevo Moto Tag 2 | Motorola

Recientemente Motorola también ha lanzado su propio localizador, el Moto Tag, el cual está completamente integrado en la nueva red “encontrar mi dispositivo” de Google. Consiguiendo una cobertura global, al permitirle conectarse a cualquier dispositivo Android moderno. Gracias a su diseño igual al dispositivo de Apple, estos pueden compartir llaveros y fundas.

El inminente Xiaomi Tag | Xiaomi

Xiaomi nos ofrece una opción asequible la cual destaca por su relación calidad precio, ya sea a través de su propia aplicación o la de Google en los casos de dispositivos más modernos.

Tile Mate | Tile

Tile es considerada, la versión universal por excelencia y pionera en esta tecnología, sus dispositivos son multiplataforma y funcionan igual de bien tanto en iOS como con Android a través de su propia app. Está además permite compartir la ubicación de estos dispositivos con otras personas.

Por lo que antes de lanzarnos a comprar un localizador, primero debemos analizar cuáles son nuestras necesidades y ver cuál de estos dispositivos encaja mejor con nuestro teléfono móvil.