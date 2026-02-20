Qué te conviene más para ser productivo ¿una tableta o un portátil híbrido?

Hasta ahora, el uso de los dispositivos estaba muy definido; dependiendo de nuestras necesidades, nos decantábamos por un dispositivo u otro, algo que marcaban sus especificaciones técnicas, una tendencia que está cambiando.

Hacerte con una tableta o portátil híbrido

Por norma general, hasta ahora, cuando queríamos un dispositivo para el consumo de contenido multimedia, la mejor elección eran las tabletas. Mientras que usabas el portátil para crear contenidos y trabajar. Algo que ha cambiado con la llegada de los procesadores ultra eficientes y el desarrollo de las arquitecturas ARM, lo que permite el uso indistinto de estos dispositivos. Aunque todo dependerá del sistema operativo y la eficiencia energética, en vez de depender del hardware.

La productividad en nuestros dispositivos la encontramos en la autonomía. Su capacidad de sobrevivir a un intenso día de trabajo, en el que hacemos uso de forma constante, respondiendo y enviando correos, con videollamadas y trabajo multitarea. Si estás pensando en comprar una tableta o un portátil híbrido, estás con algunas de las mejores opciones. En el mercado encontramos un amplio catálogo de marcas y modelos; no todos nos ofrecen las mismas prestaciones ni funcionalidades. Entre todas las opciones, cabe destacar tres modelos que superan las 10 horas de tiempo de uso real.

Tras 15 años de espera, por fin puedes descargar la app oficial de Instagram en tu iPad | Instagram

Comencemos con el iPad Pro M4, el cual cuenta con un chip M4, cuyos puntos fuertes los encontramos en el renderizado de video y gráfico, además con pantalla OLED. Aunque como contrapunto y desventaja la encontramos en su sistema operativo. El iPadOS, a pesar de las mejoras que ha ido acometiendo, mejora la gestión de archivos y multimedia, que sigue siendo lenta para un flujo de trabajo de escritorio real.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite | Samsung

Otra opción de lo más interesante, es la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Una tableta gráfica que se transforma al conectar un teclado, convirtiendo su pantalla en un escritorio tradicional con ventanas flotantes reales, todo gracias a Samsung DeX. Aunque destaca por su agilidad en tareas de ofimática, sufre a la hora de ejecutar aplicaciones profesionales clásicas, que aún no se han adaptado a Android.

Un portátil Surface Laptop 5 | Microsoft

Por último, tenemos la Microsoft Surface Pro 11. Un ordenador con aspecto de tableta que cuenta con Windows 11 completo sobre una arquitectura de ARM, la cual proporciona compatibilidad total, sobre todo si dependemos de software heredado o necesitamos hacer una gestión compleja de archivos. Se trata del dispositivo definitivo, aunque en lo que respecta a la experiencia táctil, es algo menos fluida que en las dos anteriores.

En resumen, si buscas edición rápida y sencilla, la mejor opción la encuentras en el iPad Pro M4, sobre todo en combinación con el Apple Pencil. Si tus necesidades, pasan por el uso de plugins específicos y una gestión masiva de brutos en discos externos, además de usar programas más avanzados, la mejor solución sigue siendo un portátil. Para tareas de gestión administrativa en las que no necesitas gran exigencia, la mejor opción sin duda es la Galaxy Tab S 10 Ultra. Por lo que, en este caso, la potencia del chip queda relegada a un segundo plano y a la hora de escoger un dispositivo, debemos centrarnos en que el software nos permite trabajar como necesitamos y no como nos obliga el dispositivo.