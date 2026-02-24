Xiaomi confirma el inminente lanzamiento de su Electric Scooter 6 Ultra

Parece que el evento de Xiaomi del próximo sábado 28 de febrero en el MWC de Barcelona va a ser uno de los más importantes de los últimos años para la firma china. Y es que cada vez conocemos más detalles sobre los dispositivos que irán llegando en ese evento de los chinos. El último que ha confirmado la propia Xiaomi ha sido su nuevo patinete de alta gama, el inminente Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, que parece se encuentra a solo unos días de su lanzamiento oficial.

Se presenta esta semana

Dentro de su página oficial dedicada a este nuevo evento, podemos ver un banner donde aparece una foto del futuro Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra en color amarillo. Este demustra en esa imagen que será un patinete todoterreno y con mucha potencia, como no podía ser de otra forma cuando hablamos de un modelo Ultra. Además estrena ese color amarillo que hemos visto ya incluso en sus vehículos eléctricos, como los Xiaomi SU7. No obstante, antes de presentarse ya hemos conocido algunas de las características que nos podría desvelar en su presentación.

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus | Xiaomi

¿Qué esperamos de él?

Las especificaciones filtradas apuntan a un motor con una potencia nominal de 500W, pero lo más sorprendente es que podría alcanzar picos de hasta 1.200W de potencia máxima. Similar a los patinetes de alto rendimiento que vemos en gamas profesionales, permitiendo una capacidad de ascenso en pendientes pronunciadas que hasta ahora se resistía en los modelos más comerciales.

El nuevo Scooter montaría una batería de 585Wh. Según los datos que se han filtrado, tendría autonomía teórica de hasta 75 kilómetros con una sola carga. De ser cierto, estaríamos ante el patinete de Xiaomi con mayor rango de la historia, ideal para olvidarnos del cargador durante toda la semana.

Las imágenes filtradas nos muestran un chasis sensiblemente más voluminoso que el de sus hermanos menores. Nos vamos a encontrar con un conjunto que pesaría unos 33,7 kilos, una cifra alta que es consecuencia de un sistema de doble suspensión,delantera y trasera, y neumáticos tubeless de 12 pulgadas. Un patinete que contaría con una resistencia al agua y al polvo IPX6, así como una pantalla TFT de 3 pulgadas con numerosa información acerca del estado del patinete.

Se espera que el precio de este nuevo patinete de alta gama de Xiaomi sea de 799,99 euros, por lo que obviamente se ubicará en su gama más costosa, pero también a cambio de unas prestaciones de primer nivel. Junto a este patinete conoceremos los nuevos Xiaomi 17, así como otros importantes dispositivos, como las nuevas tabletas Xiaomi Pad 8. También podemos esperar, como vemos en la propia página de la marca, como el Xiaomi Watch 5, o los nuevos auriculares Redmi Buds 8 Pro.