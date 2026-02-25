Qué es la venustrafobia: el miedo irracional a las mujeres muy atractivas

La llamada venustrafobia es un tipo poco común de fobia que describe el miedo intenso e irracional ante mujeres consideradas muy atractivas, una reacción que va más allá de la simple timidez. Este trastorno puede provocar síntomas de ansiedad como sudoración, temblores, taquicardia o incluso ataques de pánico al coincidir con la persona temida o anticipar el encuentro.

Los especialistas explican que no se trata solo de nerviosismo social, sino de una fobia real que puede llevar a evitar lugares o situaciones donde puedan aparecer personas que encajen en ese ideal de belleza. Esta evitación puede afectar a la vida cotidiana, dificultando relaciones sociales, laborales o sentimentales.

Tal y como revela Álvaro Fernández, el conocido Farmacéutico Fernández en TikTok, se considera un tipo de ansiedad social y estaría englobada dentro de algo más amplio: la caliginefobia, que es el miedo a todas las mujeres.

Aunque no existe una única causa, los expertos apuntan a factores psicológicos y de aprendizaje, como experiencias negativas previas, inseguridad personal o baja autoestima. También pueden influir creencias distorsionadas sobre la belleza o el miedo a ser juzgado.

Como otras fobias, la venustrafobia puede tratarse con terapia psicológica, especialmente mediante técnicas de exposición gradual y trabajo cognitivo para reducir la ansiedad y modificar pensamientos irracionales.

Eso sí, es importante remarcar que estos nombres no son diagnósticos oficiales, pero la ansiedad que describen sí existe y, cuando limita tu vida, se aborda dentro del trastorno de ansiedad social.