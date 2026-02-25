Tu reloj Wear Os también alertará de terremotos si no tienes el teléfono cerca

Google introdujo hace ya un tiempo una nueva función centrada en alertar a la población sobre el riesgo inmediato de seísmos desde los relojes inteligentes. Si bien estas alertas no pueden predecir con una gran margen de tiempo el peligro de terremoto, sí que pueden ayudar a la población a ser consciente de que el peligro es real, y dependiendo de la distancia, podría afectarnos de manera colateral. Estos avisos de Google en los móviles Android ahora están mejorando también en los relojes con su sistema operativo Wear OS incluso cuando no están junto a un smartphone.

Información sísmica en los relojes

Normalmente un smartwatch es un dispositivo gregario del smartphone, por lo que suele depender de este para mostrar determinados contenidos. Por eso es importante que los desarrolladores creen herramientas que puedan funcionar de manera independiente, cuando no está conectado al teléfono, y el reloj cuenta con la capacidad de conectarse a redes móviles de forma independiente.

En el caso que conocemos ahora, Google está mejorando las prestaciones de la función de terremotos en Wear OS, y lo está haciendo para que el reloj no dependa solo del teléfono para poder mostrar estas importantes alertas. Obviamente el principal requisito para que esto funcione es que el reloj sea independiente en temas de conectividad respecto del teléfono. Por ejemplo si está conectado mediante una eSIM a Internet.

En estos casos, ahora mostrará también esta información sobre terremotos, y por tanto multiplicará su utilidad en esos casos en los que un peligro real nos acecha y por la razón que sea hemos salido de casa sin el teléfono, pero sí con el reloj, por ejemplo si sales a correr o hacer ejercicio. Sin duda alguna es una manera potente de mantenerse alerta sobre todo si estamos en una zona donde el peligro sísmico sea patente.

Recordemos que este método de detección de terremotos de Google es propietario, y utiliza la información de los acelerómetros de los teléfonos para detectar en tiempo real posibles movimientos sísmicos. Google verifica si de entre los millones de móviles estas vibraciones se producen en un lugar concreto, y emite la alerta de terremoto, que ahora llegará también a tu muñeca. Nunca es suficiente información la que podemos obtener para estar preparados en una situación tan extrema como esta.

Por lo que es de agradecer que Google haya extendido esta nueva funcionalidad también a los relojes. La duda ahora es si Google utilizará también los datos de los propios acelerómetros de los relojes para mejorar el sistema y hacerlo más completo. Introduciendo así la información de otros tantos millones de usuarios que pueden estar usando sus relojes en una zona donde pueda estar produciéndose un potencial seísmo, algo que esperamos nunca tengamos que experimentar nadie.