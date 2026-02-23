El Xiaomi Tag se presentará esta misma semana en Barcelona

El fabricante chino está muy cerca de debutar en el mercado global con su primer dispositivo localizador, uno de los conocidos como Tags. Tenemos varios ejemplos en el mercado, como el AirTag, el Moto Tag, y en definitiva, gadgets diseñados para que sea sencillo localizar un dispositivo, mascota u objeto con solo pulsar un botón en la pantalla de nuestro smartphone. Se suele decir que más vale tarde que nunca, y en este caso parece que Xiaomi está lista para lanzar en el mercado global su primer localizador tras ver cómo su competencia lo ha hecho en los últimos años.

¿Cuándo se presenta el Xiaomi Tag a nivel global?

Ha sido la propia firma china la que ha anunciado que el Xiaomi Tag será una realidad el próximo sábado 28 de marzo, en la presentación que celebrará la firma asiática en el MWC de la Ciudad Condal, que volverá a reunir a decenas de empresas de telecomunicaciones y tecnológicas. Por tanto, en este evento podríamos esperar un lanzamiento a nivel global de este producto de Xiaomi, que lo normal es que venga a acompañar a los nuevos Xiaomi 17.

¿Qué podemos esperar de él?

El nuevo Xiaomi Tag llegará para ofrecer una alternativa a las diferentes opciones que ya hay en el mercado. Recordemos que tenemos dispositivos como los AirTag de Apple, SmartTag de Samsung, Moto Tag de Motorola, o los veteranos Tile, que fueron los que abrieron paso en el mercado a todos los demás. Según lo que hemos conocido ahora en las distintas filtraciones, parece que este Xiaomi Tag llegará en dos versiones.

Una tendría conectividad UWB, de banda ultra ancha, que suele asociarse a los Tag de alta gama. Pero parece que este modelo saldrá más adelante, o al menos de momento no de inicio con el lanzamiento de esta misma semana. Sobre lo que sí nos han dicho las diferentes filtraciones en tiendas europeas de este Xiaomi Tag, es que será compatible con la aplicación Find Hub de Google, que básicamente conecta con móviles y dispositivos Android en todo el mundo, con el objetivo de que triangulando su posición sean sencillos de localizar incluso a miles de kilómetros.

Este Xiaomi Tag tendría conectividad Bluetooth 5.4, así como NFC para hacer seguimiento más pormenorizado de la ubicación del localizador. El nuevo dispositivo tendrá un diseño que nos recuerda vagamente al SmarTag de Samsung, con un factor de forma ovalado, con un acabado en color blanco, al menos este es el que se ha filtrado, y cuenta con un marco metálico del que emerge una pequeña asa en la que podemos enganchar diferentes anillas para llevarlo en una mochila, por ejemplo.

Respecto del precio, parece que será especialmente barata, ya que en las tiendas donde se ha venido filtrando en las últimas semanas en Europa, hemos conocido que llegará tanto de forma individual como en pack. En el primero el precio sería de tan solo 17,99 euros, mientras que el pack de cuatro dispositivos sería aún más barato, de tan solo 70 euros. Es de esperar que este dispositivo se convierta en una alternativa especialmente económica a los demás localizadores, que de por sí no son demasiado caros.