Sennheiser lanza nuevos auriculares con conexión USB tipo C y sonido Hi-Res

El fabricante alemán está lanzando en los últimos días diferentes auriculares para distintos segmentos del mercado. Se trata de dos nuevos auriculares que nos ofrecen sonido de calidad mediante cables. Se trata de los nuevos Sennheiser CX80U y HD400W. Estos dos auriculares ofrecen conectividad USB tipo C de última generación, por lo que son perfectos para utilizarlos con nuestros smartphones. Os contamos todos sus detalles y por qué son una excelente alternativa a otros modelos sin cables.

Nuevo Sennheiser HD400U

Estos son unos auriculares de diadema cerrados, que nos ofrecen un aislamiento de sonido que contribuye a una sensación de cancelación activa de ruido. Viene con un cable desmontable que se puede llevar en su bolsa de transporte, y que con el conector USB tipo C podemos conectar fácilmente al móvil para escuchar música sin complicaciones y con toda la calidad disponible, sin compresiones de sonido.

Los nuevos auriculares USB tipo C | Sennheiser

Al utilizar el cable como medio de reproducción nos ofrece calidad de audio digital de 24 bits y 96 kHz, por lo que el sonido es limpio y cristalino de inmediato. Esto les faculta para reproducir audio de alta resolución sin pérdida y sin compresiones. Con este formato de cable, podemos reproducir música en cualquier dispositivo inteligente con este conector, no sólo smartphones, sino también tabletas, videoconsolas, así como ordenadores portátiles que cuentan con esta conectividad.

Nuevo Sennheiser CX 80U

Estos auriculares nos ofrecen una calidad de sonido de alta resolución, como su compañero de gama, pero en este caso la gran diferencia reside en el factor de forma. Ya que se trata de unos auriculares de botón, pero que también en este caso hace uso de cable USB tipo C para conectarlo fácilmente a dispositivos, sin complicadas configuraciones o eternos emparejamientos que nunca llegan.

Al igual que el otro modelo, funcionan al instante si tenemos un iPad, una tableta Android, un PC con Windows o incluso una Steam Deck o similar, con la máxima calidad de sonido posible. Y es que estos también nos ofrecen calidad de audio digital de 24 bits y 96 kHz. Estos auriculares vienen equipados con tres almohadillas de diferentes tamaños para que se adapten al mayor número posible de orejas, ya que este es un factor determinante para el uso más cómodo de los dispositivos.

Ambos auriculares son compatibles con la funcionalidad Plug and Play de sistemas operativos como iPadOS, Android, ChromeOS, MacOS, Windows o SteamOS. El precio de los nuevos Sennheiser CX80U será de unos 33 euros al cambio, mientras que el Sennheiser HD 400U tendrá un precio de 82 euros al cambio. Es de esperar que lleguen pronto a España, ya que de momento se han lanzado en Estados Unidos.