Beber esta bebida tan simple a primera hora de la mañana podría ayudar a perder peso, según un experto

Existe una bebida tan simple que, tal y como ha revelado un experto, quienes la toman a primera hora de la mañana empiezan el día con energía y puede ayudar a perder peso. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, según el médico Kunal Sood, beber agua tibia puede ofrecer numerosos beneficios para la salud, como una mejor digestión y ayuda para controlar el peso. En un video compartido en TikTok, el especialista recomienda consumir esta bebida al despertarse.

Sood describe tres beneficios clave de beber agua tibia antes de realizar cualquier otra actividad:

Mejora la digestión.

Ayuda a perder peso.

Aumenta el flujo sanguíneo y la circulación.

En cuanto a la digestión, un estudio reveló que consumir agua a 37 °C tuvo un impacto positivo en el tránsito intestinal.

En cuanto a la pérdida de peso, según Kunal Sood, "el agua tibia puede acelerar temporalmente el metabolismo", explica. "Esto se debe a que el cuerpo trabaja para calentar el agua tibia; este ligero aumento en la tasa metabólica ayuda a quemar calorías".

"Por último, mejorará la circulación y el flujo sanguíneo. Esto se debe a que beber agua tibia dilata los vasos sanguíneos", concluye. Sin embargo, "es importante tener en cuenta y asegurarse de que el agua no esté demasiado caliente para evitar una posible quemadura".