Amazon actualiza la app de Fire TV con jugosas novedades

El Fire TV es junto a los Chromecast y TV Streamer de Google el dispositivo de streaming más popular del mercado. Y no solo por todo lo que ya conocemos de él, sino por las opciones que ofrece más allá del mero uso con su mando a distancia. Desde hace años cuenta con una potente integración con nuestro smartphone, y eso es algo que ahora Amazon está potenciando con una importante actualización de su app para el Fire TV. Ahora podemos hacer más con ella y desde luego prescindir del mando físico.

¿Cuáles son sus novedades?

Amazon ha anunciado una importante actualización de su aplicación, que no solo ofrece un rediseño y un aspecto y funcionamiento fluido, sino nuevas funciones que la hacen aún más útil de utilizar en el día a día como una extensión de nuestro mando a distancia. Una de las grandes novedades tiene que ver con los contenidos que queremos ver. Porque ahora desde ella vamos a poder explorar nuevos contenidos, y descubrirlos directamente sin salir del teléfono.

La nueva app de Fire TV en acción | Amazon

De esta manera no tendremos ni que explorar desde la televisión, sino añadirlos desde el móvil y acceder a ellos de manera directa. Lo que amplía las posibilidades de encontrar nuevos contenidos que nos gusten incluso cuando estamos lejos de la pantalla. También podemos gestionar la lista de seguimiento, algo que es consecuencia de lo anterior. Por tanto de alguna manera se fusionan tanto los contenidos de la app de Prime Video con los de nuestro Fire TV.

Ahora también podemos reproducir contenidos en nuestra TV desde la propia app, para lo cual no hay más que seleccionar los contenidos y pulsar para que se reproduzcan automáticamente en la TV. La interfaz también se ha actualizado, con un diseño más moderno y fluido, que sin duda hace más atractivo el uso de la app con el Fire TV. Por supuesto, el mando a distancia tiene una extensión en esta app.

Porque desde ella podemos hacer las mismas tareas que con el mando físico, al contar con los mismos botones, pero en este caso virtuales. Por tanto, si no tienes tu mando a distancia físico cerca, siempre puedes usar el smartphone para controlar la TV fácilmente. Sin duda lo mejor ahora es la posibilidad de añadir esos contenidos que queremos ver incluso si estamos lejos de casa, y comprobar que se han añadido a nuestra TV al encenderla.

O por supuesto prescindir de la TV y navegar por la app en busca de contenidos, como si los fuéramos a ver en el móvil, pero que finalmente reproducimos en la TV: Esto va a hacer sin duda de la app de Fire TV aún más imprescindible para todos los fans de este dispositivo, que sin duda es uno de los más apreciados por los usuarios, por su excelente relación de prestaciones y precio. Amazon ha anuncio que en España ha comenzado ya el despliegue de la app, pero que es posible que todas estas novedades lleguen de momento solo a unos pocos usuarios, y poco a poco vaya llegando a más.