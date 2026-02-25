Dyson lanza su purificador más potente en España

El popular fabricante de pequeños electrodomésticos siempre ha sido un referente de innovación. Sobre todo conocidos por sus potentes aspiradoras, cuentan con una gama de productos bastante amplia, que también incluye dispositivos como este nuevo purificador que ha llegado ahora al mercado español. Un purificador que se caracteriza por ofrecer un tamaño muy compacto, así como un gran potencial para poder limpiar el aire de una habitación en el menor tiempo posible.

Precio y disponibilidad del nuevo Dyson HushJet Purifier Compact

Este nuevo purificador ya se puede comprar en la tienda online de Dyson en España por 399 euros. Parece que de momento está disponible solo en color negro.

Dyson HushJet Purifier Compact | Dyson

Ficha técnica del Dyson HushJet Purifier Compact

Este purificador tiene en su gran potencia el mayor rasgo de personalidad, ya que gracias a ella puede limpiar antes una habitación, gracias a un mayor flujo de aire. Este se desarrolla en 360 grados, por lo que es capaz de limpiar el aire de cualquier rincón de la habitación en menos tiempo. Tiene un funcionamiento ultra silencioso, así como un filtro de 360 grados electrostático que no vamos a tener que reemplazar en mucho tiempo, ya que según el fabricante, tendrá una vida útil de 5 años nada menos.

Otro de sus aspectos clave es la boquilla con tecnología HushJet, que es capaz de proyectar el aire con más fuerza amplificando el flujo de este. Funciona de forma similar al concentrador de los secadores de pelo, dirigiendo el flujo de aire para acelerar su salida y que por tanto la purificación se desarrolle en menos tiempo. Un purificador que vamos a poder utilizar perfectamente incluso si estamos durmiendo en la misma habitación.

Ya que tiene un funcionamiento ultrasilencioso. Tanto es así que en su modo Sleep emite un ruido de tan solo 24 dBA, o lo que es lo mismo, más silencio del que podríamos disfrutar en una biblioteca, donde es sagrada la concentración. Con este purificador podremos mejorar diferentes síntomas derivados de una calidad de aire deteriorada, como por ejemplo la congestión nasal leve, la sequedad de garganta o el picor de ojos.

Su modo automático analiza en tiempo real la calidad del aire, y aumenta o reduce la potencia de forma independiente para que la purificación sea lo más eficiente y rápida posible. Esto es posible gracias a los sensores inteligentes con los que cuenta, que son capaces de comprobar la calidad del aire en menos tiempo. Si tienes mascota es el purificador ideal, ya que también puede eliminar la caspa de los animales y también los olores que suelen venir aparejados.

Con el filtro electrostático de 360 grados se puede capturar hasta el 99,97% de las partículas de hasta 0,3 micras. Su capacidad de purificación es de 250 metros cuadrados por hora, suficiente para grandes estancias. Y por último, el sistema de filtrado está completamente sellado para que toda la suciedad quede en el interior y no pueda salir del purificador.