¿Harto de los controles de tu Nintendo Switch 2? necesitas este mando inspirado en Gamecube

La Nintendo Switch 2 es una gran consola, nos ofrece una pantalla muy grande que podemos utilizar en modo portátil con una calidad de imagen espectacular. Pero a la hora de jugar durante muchas horas con la consola portátil, sin demasiados usuarios que se han quejado de lo molestos que pueden ser los controles, y para ello ahora tenemos la opción de hacernos con unos controles físicos que pueden mejorar la ergonomía de uso de nuestra consola. Unos controles que además ofrecen un nivel de acabado tan bueno como los de la propia consola de Nintendo.

Ficha técnica de los nuevos abxylute N6 y N9C

Su diseño nos recuerda mucho al agarre de una Steam Deck, con una estructura de una sola pieza donde la consola se desliza para conectarse vía USB-C. Lo más relevante de su ficha técnica es el uso de joysticks con efecto Hall. Al utilizar imanes en lugar de contacto físico para medir el movimiento, se elimina por completo el desgaste y, por tanto, el efecto del drift.

Para mejorar la precisión, el fabricante ha aumentado el ángulo de inclinación de los sticks a 23 grados, frente a los 18 habituales, lo que nos brinda un control mucho más cercano al de un mando Pro de sobremesa. Y tiene esta forma por una buena razón, su interior esconde una cámara de resonancia que redirige el audio de los altavoces de la consola hacia el frente, logrando, según el fabricante, unos graves un 10% más potentes.

La versión N9C rinde homenaje al icónico mando de GameCube. Mantiene esa distribución de botones tan característica, con el botón A central gigante, pero adaptado a las necesidades actuales. Este modelo apuesta por botones mecánicos con microswitches, lo que ofrece un clic táctil y una velocidad de respuesta superior. Además, cuenta con anillos intercambiables para los joysticks, octogonales o circulares, permitiendo que los puristas de los juegos de lucha o plataformas tengan el tacto exacto que buscan.

Algunas de las características más destacables de estos mandos son el giroscopio de 9 ejes, que es totalmente compatible con el control por movimiento. Tiene botones traseros programables, que son ideales para macros y funciones turbo. Mientras que hay una vibración ajustable con motores lineales simétricos de cuatro niveles de intensidad. Otra característica interesante es que ofrece carga simultánea, porque el puerto USB-C permite jugar mientras se carga la consola.

Estos mandos han llegado a Kickstarter desde 68 euros para el abxylute N6. En el caso del abxylute N9C el precio parte de los 76 euros. En el primer caso comenzará a enviarse a sus usuarios en el mes de abril de 2026, mientras que en el segundo modelo lo tendrán sus compradores el próximo mes de junio. Sin duda alguna es una mejora notable para el control de Switch, que hace más cómodo el uso de la consola, y además le da un toque más retro, con reminiscencias de las míticas consolas de Nintendo.