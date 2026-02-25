Qué son las lluvias de sangre: el fenómeno que llega a España y que podría afectar a tus pulmones

Tras unos días más propios de primavera que de invierno, vuelven las precipitaciones a España. Sumado a eso, la llegada de un nuevo episodio de calima podría traer consigo las conocidas popularmente como "lluvias de sangre", un fenómeno meteorológico que se produce cuando el polvo en suspensión se mezcla con las precipitaciones y cae en forma de barro. Este episodio, previsto para los próximos días en varias zonas del país, no solo tendrá efectos visibles en calles y vehículos, sino también posibles consecuencias para la salud.

Según los expertos, la presencia de partículas en el aire puede afectar al sistema respiratorio, especialmente en personas vulnerables. La inhalación de este polvo puede agravar alergias respiratorias, favorecer la aparición de rinitis o empeorar enfermedades como el asma. Asimismo, quienes padecen patologías pulmonares crónicas, como la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), podrían experimentar un aumento de sus síntomas durante estos episodios.

El fenómeno se origina cuando los vientos arrastran polvo en suspensión hacia la península y, al coincidir con la lluvia, se generan precipitaciones cargadas de partículas que tiñen el agua de tonos rojizos o marrones. Además de reducir la calidad del aire, estas condiciones pueden provocar molestias respiratorias, irritación y mayor sensibilidad en personas con afecciones previas.

Ante esta situación, los expertos recomiendan extremar las precauciones, sobre todo en los grupos de riesgo. Limitar la exposición al aire exterior en los momentos de mayor concentración de polvo, evitar el ejercicio intenso al aire libre y seguir las indicaciones sanitarias puede ayudar a reducir el impacto del fenómeno.

Aunque las lluvias de barro son un evento relativamente frecuente en España, su repetición mantiene la atención sobre los efectos que la contaminación por partículas puede tener en la salud pública, recordando la importancia de vigilar la calidad del aire durante estos episodios.