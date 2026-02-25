¿Por qué a un auricular siempre le queda menos batería que al otro?

Usar auriculares inalámbricos nos confiere cierta libertad para movernos sin estar atados a otros dispositivos. Estos funcionan con baterías, que debemos cargar ya sea conectándose a través de su cable de carga o con la ayuda de un estuche, como es el caso de los auriculares de botón o in-ear. Un problema con el que podemos encontrarnos es que uno tenga más batería que el otro, a continuación, te contamos por qué sucede esto y cómo solucionarlo.

Por este motivo tus auriculares inalámbricos no tienen la misma batería

Es habitual mientras que estamos usando los auriculares escuchar el aviso de que la batería se está agotando. Una señal que generalmente se transmite a través de ambos auriculares. Aunque en algunas ocasiones, es posible solo escucharlo por uno solo, esto se debe a que solo se está agotando la batería de este auricular. Aunque puede parecernos un defecto de fábrica o una avería, lo cierto es que nada tiene que ver con este motivo, sino con la gestión de esta tecnología. Estos son algunos de los motivos por lo que se puede dar esta situación.

AirPods Pro 3 | Apple

Una de las principales causas en muchos modelos es la forma en la que estos se conectan a los dispositivos, a diferencia de lo que podemos pensar, los dos auriculares no se conectan al móvil de forma simultánea, sino que es uno de ellos el que se conecta asumiendo el rol de maestro o receptor. Lo que supone que es el que recibe toda la información y la transmite a su compañero, una doble carga de trabajo, lo que hace que consuma más energía y esta se agote antes.

Otra de las razones se encuentra en las funciones inteligentes integradas, el gasto de energía no se hace de forma equilibrada. En el caso de algunos dispositivos su software suele priorizar un lado específico para el procesado de tareas complejas, como la cancelación de ruido, agotando antes su batería. Algo que también sucede, cuando usamos sólo uno de los auriculares, para hacer una llamada rápida.

El paso del tiempo y la degradación física de las baterías es otro de los motivos, cada uno de los auriculares cuenta con una batería independiente, la cual se va degradando. Es imposible que ambas baterías se degradan en el mismo grado al mismo tiempo. A lo que se suma el factor ambiental, si solemos hacer uso de forma independientes de estos o incluso si nos apoyamos sobre la almohada al dormir sobre uno de los auriculares, el propio calor de nuestro cuerpo altera el desgaste químico, haciendo que este se degrade más rápido.

No siempre el problema se encuentra en la descarga del dispositivo, sino que este se encuentra en la limpieza. La cual, aunque el indicador de carga indique que se encuentren cargados al 100%, no se hayan cargado por completo. La acumulación de polvo, nuestra grasa natural de la piel o el cerumen, pueden producir una capa invisible que ensucie los pines del estuche de carga impidiendo que la energía pase de forma correcta.