Casio lanza en España un exclusivo G-Shock inspirado en Pokémon

Hace tiempo que los móviles de Casio dejaron de verse como esas baratijas japonesas que en los años 80 y 90 inundaban las tiendas de electrónica y decomisos, estos últimos ya extintos en nuestro país tal y como los conocimos. Tras haber luchado frente a la irrupción del smartwatch, y habiendo aprovechado la ola de nostalgia que nos recorre en los últimos años, ahora sus relojes son objetos de colección que, incluso nuevos en algunas ediciones, pueden valer varios miles de euros, una locura. Ahora Casio ha lanzado en España un reloj codiciado, de hecho, ya está agotado en la tienda española.

Precio y disponibilidad

Este nuevo reloj ha llegado a la tienda española de Casio, donde ya está agotado online, a pesar de que su precio no es demasiado accesible, de 239 euros, lejos del precio habitual de los relojes de la marca o de lo que entendemos por un reloj digital. Esta es una versión especial del GA-110PKM-7A, que sí está a la venta a un precio mucho más accesible sin la temática Pokémon, de 139 euros.

Casio G-Shock GA-110PKM-7A | Casio

Nuevo Casio G-Shock GA-110PKM-7A Pokémon

Por tanto, el gran atractivo es su personalización externa, de color blanco y con detalles de Pokémon que van a hacer las delicias de los fans de este vasto universo de mascotas evolucionadas. La personalización en la parte frontal la encontramos en el propio cronógrafo, que está personalizado con un divertido Pikachu que utiliza su cola a modo de manilla para indicar los valores sobre una esfera que a su vez representa una Pokeball.

También podemos ver en la parte derecha de la esfera la inscripción de Pokémon, así como los indicadores de las diferentes funciones en varios colores, como azul, verde o rojo. Las manillas también están inspiradas en Pokémon, y en este caso en color rojo, azul y verde. Por supuesto, detrás, en la caja de metal, tenemos otra inscripción de Pokémon, donde podemos ver también una representación bastante sencilla de Pikachu, pero en este caso con una referencia clara a los 30 años de la franquicia.

Casio G-Shock GA-110PKM-7A | Casio

Y por supuesto, no podía faltar un packaging a la altura, ya que viene dentro de una Pokéball, donde se aloja el reloj, que a su vez también se acomoda en una almohadilla decorada con motivos de la franquicia, así que no solo es exclusivo el reloj, sino también el envoltorio en el que viene. Esta versión ya se ha agotado online, algo que no nos extraña, porque es evidente que entre los que quieren tenerlo por poder presumir de su pasión por Pokémon y aquellos que buscan una edición como esta para especular ante la escasez de unidades, lleva a que las existencias se agoten rápidamente.