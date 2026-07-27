¿Se acabó cargar el móvil todos los días? El Redmi 17 4G llega con una batería de 7.500 mAh y carga rápida de 45 W

Durante años, la mayoría de los smartphones han compartido una cifra prácticamente inamovible: alrededor de 5.000 mAh de batería. Aunque procesadores y pantallas han mejorado notablemente su eficiencia, la autonomía apenas ha dado un gran salto.

Sin embargo, esa situación parece estar cambiando. Las últimas filtraciones del Redmi 17 4G, que apuntan a una batería de 7.500 mAh, y la nueva generación de dispositivos de Xiaomi muestran una tendencia clara: la carrera ya no consiste solo en cargar más rápido, sino en que el móvil aguante varios días sin pasar por el enchufe.

El cambio no está solo en el tamaño de la batería

Redmi 17 | Redmi

La clave no es simplemente introducir una batería más grande.

Los fabricantes están apostando por las llamadas baterías de silicio-carbono, una tecnología que sustituye parte del grafito del ánodo por silicio. Esto permite almacenar más energía en el mismo espacio, aumentando la densidad energética sin que el teléfono tenga que ser mucho más grueso o pesado.

Gracias a este avance, modelos que hace apenas dos años parecían imposibles empiezan a acercarse a capacidades de 7.500, 8.000 e incluso 10.000 mAh.

¿Significa eso que podremos olvidarnos del cargador?

Persona enchufando el cargador a la pared | TecnoXplora

Dependerá del uso.

Con una batería de este tamaño, un usuario medio podría superar fácilmente las 48 horas de autonomía, mientras que quienes utilizan el móvil principalmente para mensajería, navegación y redes sociales podrían acercarse incluso a los tres días sin necesidad de cargarlo. Los datos de certificación del Redmi 17 4G, por ejemplo, apuntan a una autonomía cercana a las 74 horas en determinadas condiciones de uso.

En cambio, actividades muy exigentes como grabar vídeo en alta resolución, jugar durante varias horas o utilizar navegación GPS de forma continuada seguirán reduciendo significativamente esa duración.

¿Por qué ahora todos quieren baterías más grandes?

Cargar la batería del móvil | iStock

Hasta hace poco, gran parte de la innovación se centraba en la carga ultrarrápida.

Hoy, muchos fabricantes consideran que la prioridad del usuario ha cambiado. En lugar de depender de un cargador de 120 W para recuperar la batería en pocos minutos, cada vez resulta más atractivo disponer de un teléfono que simplemente necesite cargarse con mucha menos frecuencia.

Además, el aumento del uso de herramientas de inteligencia artificial, pantallas cada vez más brillantes y conexiones permanentes hace que mejorar la autonomía vuelva a ser uno de los grandes retos del sector.

¿Es el comienzo de una nueva era?

Redmi 17 Pro | Redmi

Todo apunta a que sí.

Las filtraciones de varios fabricantes muestran que las baterías de gran capacidad dejarán de ser exclusivas de algunos modelos orientados a la autonomía para convertirse en una característica habitual en móviles de gama media y alta durante los próximos meses.

Si esta tendencia se consolida, puede que dentro de poco cargar el móvil cada noche deje de ser una rutina para muchos usuarios.