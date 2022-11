Audio Technica revive su mítico tocadiscos portátil, ahora con 12 horas de autonomía

El audio portátil ha tenido muchas formas en los últimos años. Desde los clásicos Walkman de casete, a los MiniDisc o Discman que triunfaron en los 90 y el Mp3 o el smartphone con el cambio de siglo. Pero siempre han existido puristas obsesionados con disfrutar del mejor sonido en los lugares más recónditos. Y si hay una marca que aporta a los puristas lo que estos esperan, esa es sin duda alguna Audio Technica. La marca ha rescatado ahora uno de sus giradiscos más míticos de la historia, el Sound Burger, capaz de reproducir vinilos en un tamaño ultra compacto.

Un giradiscos portátil y con aspecto muy retro

No hablamos del aspecto vintage de muchos tocadiscos que nos recuerdan a los tiempos del rock&roll de los 50, sino que cuenta con ese diseño neoretro imperante en los años 80. Pues bien, este Sound Burger es la reedición del mítico giradiscos portátil de la marca, y lo mejor de todo es que llega con un lavado de cara en sus prestaciones que adapta este icono del sonido a nuestros tiempos. Se trata del nuevo Audio Technica AT-SB2022, una reedición del modelo lanzado en los años 80. Para ello presume de un diseño similar al de su predecesor, con la inscripción Sound Burger con una fuente de lo más clásica.

Audio Technica AT-SB2022 | Audio Technica

Este nuevo modelo llega con novedades importantes, como una conectividad Bluetooth que nos va a permitir conectar el giradiscos a unos altavoces mediante esta conexión inalámbrica, o a través del mismo teléfono móvil. Pero esto no es todo, porque para ser verdaderamente portátil no van a hacer falta unas pilas, sino recargar su batería a través del puerto USB tipo C. Gracias a esa carga es posible disfrutar de una autonomía de hasta 12 horas sin tener que volver a cargar el giradiscos.

Audio Technica AT-SB2022 | Audio Technica

Por tanto, se convierte en un auténtico giradiscos portátil, tanto como lo puede ser un altavoz Bluetooth, nuestro móvil o cualquier otro dispositivo con batería. Este giradiscos cuneta con tracción por correa y puede reproducir vinilos tanto de 33-1/3 como de 45 rpm. Pero a pesar de ser un giradiscos portátil, es capaz de ofrecernos una reproducción de calidad gracias a una rotación muy estable con un motor de corriente continua de gran precisión. El pequeño plato de este dispositivo es de aleación de aluminio fundido a presión y cuenta con un sistema de amortiguación que evita los saltos de la aguja.

Su aguja ATN3600L se puede reemplazar por otras de nuestro gusto, ya sea por la calidad del sonido como por el propio desgaste de esta. Viene con un adaptador para reproducir los vinilos de 45rpm, así como con un cable RCA y un cable USB para poder cargarlo. El precio al que se ha puesto a la venta en España es bastante atractivo, nos podemos hacer con él por 229 euros. Eso sí, en su tienda oficial ya aparece como agotada esta edición. Sin duda un dispositivo que va a hacer las delicias de los más puristas del sonido, pudiendo disfrutar de él en cualquier lugar.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Localizadores para no perder de vista tus gadgets más valiosos