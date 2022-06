IKEA anuncia un nuevo tocadiscos USB

Esta misma semana el productor y crítico musical Julián Ruiz ha inaugurado una exposición en el Conde Duque de Madrid, donde expone más de 800 vinilos de su colección personal, que excede los 600.000 ejemplares. Un buen ejemplo de que el vinilo está más vivo que nunca, y que se ha convertido en una expresión artística más a lo largo de los años. Por eso no es de extrañar que IKEA haya diseñado un nuevo tocadiscos, que acaba de anunciar, y que no hay que descartar termine llegando a las tiendas del gigante sueco. Un dispositivo que no debería sorprendernos cuando sabemos que a IKEA le gusta mucho experimentar y darles una visión personal a determinados dispositivos populares.

Su primer tocadiscos en casi 50 años

Fue allá por 1973 cuando la tienda sueca comercializó su último tocadiscos, una época en la que era sin duda uno de los principales medios que tenían las familias para poder escuchar su música favorita. Ahora casi 50 años después el gigante de los muebles vuelve a la carga con un tocadiscos donde hay algo de tecnología más avanzada que en aquellos primeros 70. De momento el tocadiscos se ha anunciado oficialmente, y se espera que pueda estar disponible a partir del próximo otoño en sus tiendas dentro de la gama Obergränsad. Lo que ha mostrado IKEA es un giradiscos de aspecto sobrio y elegante.

Tocadiscos Obergränsad | IKEA

No han ido por el camino fácil de la réplica retro, y el han querido dar un aspecto moderno sin ser demasiado rompedor, perfecto para encajar en cualquier sala de estar o salón. Más allá de la tecnología tradicional que puede proporcionarnos un tocadiscos, la realidad es que lo más destacado es que cuenta con un puerto USB integrado. Y esto le da otras posibilidades al dispositivo, ya que más allá de los tradicionales conectores de audio, nos ofrece también la posibilidad de conectarlo a un altavoz mediante esa conectividad USB. Concretamente podremos conectarlo a otros altavoces como los Eneby de IKEA.

Una pena que el tocadiscos no tenga Bluetooth, ya que este altavoz es compatible con esta conectividad y lamentablemente no la puede aprovechar. Pero es una licencia tecnológica que sin duda abre su uso a otros usuarios menos audiófilos y menos familiarizados con los equipos de sonido de alta fidelidad tradicionales. IKEA ha creado una página específica para anunciar este nuevo tocadiscos, que por cierto ha sido desarrollado por la firma en conjunto con otra empresa sueca, House Mafia. Al contar con un preamplificador incorporado se puede permitir reproducir los vinilos directamente en un altavoz mediante los cables USB o los de audio.

La aguja se puede reemplazar por otra de gran calidad, y podemos apreciar cómo el vinilo descansará en su plato sobre una superficie de tacto textil, que le sienta muy bien y le da un toque muy elegante. Como decíamos antes, todo lo que ha anunciado IKEA es que este tocadiscos se lanzará el próximo otoño, y eso sí, que será asequible. Veremos qué es lo que significa exactamente esto para los suecos. Pero un precio de 99 euros podría ser bastante adecuado teniendo en cuenta el mercado.