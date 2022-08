El futuro iPad barato desvela un nuevo y sorprendente diseño

El próximo mes de septiembre se presentarán los nuevos iPhone 14, una nueva generación de los teléfonos de Apple que se convertirá sin duda en el evento más destacado de la firma de la manzana en todo el año. Y en esa misma presentación podríamos conocer algunos nuevos productos de Apple, de los más importantes que conozcamos en 2022, como los nuevos Apple Watch o incluso AirPods. Tampoco faltarían nuevos iPads, y entre ellos podría estar la nueva generación del modelo estándar, el más humilde de todos. Ahora se ha filtrado un esquema que nos muestra cómo sería su diseño.

Un aspecto diferente

La realidad es que el diseño del iPad original no ha cambiado mucho en una década, es prácticamente igual que en sus comienzos, salvo por algunos detalles, pero conserva la pantalla de gruesos bordes con la que se estrenó allá por 2010. Pues bien, el nuevo esquema que se ha filtrado nos muestra cómo sería el aspecto del nuevo iPad, y sobre todo apreciamos cambios en su parte trasera, que por fin va a ser algo diferente. Porque de la cámara tradicional redonda, se pasaría a una más parecida a la que teníamos en los iPhone X, dispuesta de forma vertical.

Pero a diferencia de aquellos móviles, esta tableta cuenta con un solo sensor de cámara, y no es dual como ocurría en aquellos modelos. De hecho, los dos orificios, como en este caso, son tanto para el sensor de cámara como para el flash LED. Lo que parece es que Apple va a cambiar la cámara de este modelo, por una que seguramente ocupe más espacio, porque además de esta forma en el módulo, también tenemos un perfil más grueso, una pequeña barriga que sobresale del cuerpo de la tableta.

Además, se puede apreciar que los bordes de la tableta serán más rectos que los de modelos anteriores, siendo más parecidos por ejemplo a los que tienen los iPad Pro o los iPhone 13. Por tanto, en estos aspectos sí que tendríamos cambios importantes en el nuevo iPad. Pero a la vez con estos esquemas podemos apreciar que el frontal de la tableta seguirá siendo el mismo que hemos conocido durante los últimos años. Como en la pantalla, que sigue teniendo unos biseles gruesos.

También podemos ver en la parte inferior de la pantalla el Touch ID, el botón que integra el lector de huellas, que una generación más seguirá siendo el tradicional y no optará por la solución adoptada en los modelos Air. Recordemos que estos cuentan con lectores de huellas integrados en el botón de encendido, pero lamentablemente Apple no parece que vaya a apostar por ello en el modelo más barato. De haberlo hecho, seguramente tendríamos unos biseles de pantalla mucho más delgados si se acabara con el Touch ID tradicional. Eso sí, llegará con el conector USB tipo C y y en líneas generales según los esquemas se espera que sea un poco más delgado. De todas formas, parece que el iPad barato lo seguirá siendo por algo, y lógicamente no podremos disfrutar de funciones más propias de tabletas de gamas más alta.

