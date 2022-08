Más tarde que los iPhone 14, estos son los iPad que presentará Apple antes de acabar 2022

Venimos hablando en los últimos días de los diferentes dispositivos que lanzará la firma californiana en apenas dos o tres semanas, dependiendo de qué rumores sean ciertos. Los que apuntan a una presentación el 6 de septiembre o bien el 13 de ese mismo mes. Sea como fuera ahora lo que sabemos es que la marca podría volver a celebrar dos keynotes separadas, una para sus teléfonos más avanzados, y otra para dispositivos muy importantes para el fabricante, pero que lógicamente no son tan masivos como los iPhone. Hablamos de los nuevos iPads, que este año como era de esperar se estrenarán con nuevas generaciones basadas en características donde los nuevos procesadores serán las estrellas sin duda.

Nueva Keynote en octubre

Es algo que se barajaba desde hace tiempo, pero que ahora, cuando estamos más cerca, empieza a ser bastante más probable que ocurra. Estamos hablando de una nueva Keynote para el mes de octubre, que nos permitiría conocer a los nuevos iPads de Apple. Eso es lo que aseguran desde Naver, que, basándose en la fuente de un fabricante chino, creen que los nuevos iPads de décima generación podrían presentarse en el mes de octubre, algo más tarde que los nuevos iPhone 14. Tampoco se descarta que en esa misma Keynote se presenten también los nuevos iPad Pro.

Pero además de estas fechas, la fuente ha detallado algunas características clave de estos nuevos iPads. Siempre hablando de la versión estándar, la más básica, que en este caso contaría con un diseño algo más delgado, teniendo en cuenta que nunca ha sido uno de los modelos más finos en este aspecto. Pero habría más novedades, como los biseles algo más pequeños, que dan como resultado una pantalla algo más grande. También la cámara recibe cambios, siendo ahora algo más gruesa, por tanto, cuenta con algo de barriga, y todo como consecuencia de una actualización de sus sensores, que serán mejores, pero necesitarán de más espacio en la tableta.

Otra de las novedades más importantes es el puerto USB tipo C, que como sabéis es una imposición de la Unión Europea, a la que la firma californiana no tiene más remedio que obedecer si quiere que sus dispositivos se pongan a la venta en nuestro continente. En el lado del rendimiento tendremos un nuevo procesador, el Apple A14 Bionic, que nos ofrece más potencia, similar por ejemplo a la que han experimentado los iPhone 12, por lo que será una tableta muy potente. Y por último se espera que este iPad acabe con el conector de auriculares, y que por lo tanto ya no podamos conectar estos mediante cable.

Por otro lado, el iPad Pro llegaría en esta misma Keynote, que la fuente apunta a que se celebrará a finales del mes de octubre. Por tanto, en esa presentación de dentro de un par de meses llegarían seguramente los nuevos modelos del iPad más asequible y de los iPads Pro, que contarán en este último caso con el nuevo procesador M2 como gran novedad.

