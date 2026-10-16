Amazon lanza Bee Frontier y Bee Eclipse, sus nuevos wearables de IA ambiental

La IA está cada vez más presente en nuestro día a día, y lo está principalmente porque cada vez más objetos tecnológicos cotidianos la integran de las formas más diversas. En esta ocasión nos fijamos en un dispositivo poco conocido que vende Amazon principalmente en Estados Unidos. Se trata de la marca Bee, especializada en dispositivos que funcionan de una manera similar a un asistente de IA que se puede vestir, y que, como define Amazon, utiliza la IA ambiental para hacer más sencillo nuestro día a día, se trata de dos nuevos dispositivos.

Precio y disponibilidad

De momento se han lanzado solo en Estados Unidos, donde el Bee Frontier tiene un precio de 74,99 dólares. Mientras que el Bee Eclipse cuesta 99,99 dólares.

Todo un ecosistema de IA ambiental

Ambos modelos son capaces de procesar el contexto conversacional para ofrecer análisis a través de la aplicación móvil de Bee y de una nueva aplicación para escritorio. Vamos, que están ahí para escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor, las conversaciones que mantenemos, y conociendo el contexto, hacer resúmenes. Es una idea similar a la de los dispositivos Plaud, pero en un contexto más amplio.

Bee Frontier | Bee de Amazon

Permite organizar la información según la necesidad del usuario mediante plantillas adaptativas. Se integra con apps de terceros. Se conecta con Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple HealthKit y la galería de fotos para redactar borradores de correo, agendar eventos o relacionar recuerdos visuales. Además, es compatible con Alexa+ y permite consultar tareas pendientes e ideas con manos libres a través del nuevo asistente. Se integra totalmente para mostrar recomendaciones de productos mencionados en las conversaciones directamente en la página de inicio.

¿Qué nos ofrecen estos dispositivos?

Básicamente, se trata de dispositivos de IA personal diseñados para llevarse cómodamente en la muñeca o en la propia ropa, los podemos vestir literalmente. En el caso del Bee Frontier, cuenta con una correa de silicona ultrasuave perfecta para el uso continuado. Está disponible en tres colores inspirados en la naturaleza: Sage, Lavender y Onyx. Es resistente al agua con certificación IP67, tiene puerto de carga USB-C y una batería que ofrece hasta 7 días de duración.

Bee Eclipse | Bee de Amazon

Puede capturar audio en entornos ruidosos, gracias a un doble micrófono con filtrado de ruido avanzado para registrar lo importante e ignorar el ruido de fondo en lugares más ruidosos. También incluye un botón para controlar manualmente el procesamiento del micrófono, una luz indicadora de estado y la opción de apagado automático tras un periodo sin sonido.

Por otro lado, el Bee Eclipse es un dispositivo no vestible, más delgado y liviano, y tiene el tamaño similar al de una tarjeta de crédito, que se adhiere magnéticamente, por ejemplo, a la parte trasera del móvil. Este dispositivo de Bee nos ayuda a recordar aspectos logísticos y acciones tomadas durante llamadas o reuniones presenciales. Para garantizar la transparencia, el dispositivo solicita confirmación para obtener el permiso de los participantes antes de iniciar la grabación de llamadas. Su autonomía es bastante amplia, de más de 21 días con una sola carga. Llega en colores Silver, Midnight, Honey y Blush.