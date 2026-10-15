Ahora tu móvil Android puede apagar o reiniciar tu PC y mucho más

Conectar tu móvil Android al PC con Windows es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra conectividad. Y es que con una conexión de este tipo activa podemos hacer mucho más durante nuestro día a día, gracias al creciente número de funcionalidades que Microsoft está añadiendo. Ahora hemos conocido que muy pronto vamos a poder hacer algo que desde luego vamos a agradecer, controlar incluso cuándo reiniciar nuestro PC o hacer otras labores de mantenimiento.

Nuevas acciones desde nuestro móvil Android para el PC

Personalmente, las funciones que hemos conocido ahora de la app de Enlace a nuestro smartphone son de las más útiles y prácticas que podíamos esperar. Y es que los de Redmond están preparando una serie de características que nos permiten tener un mayor control sobre el PC, sobre todo a la hora de gestionar cómo se mantiene, siempre de forma remota y sin tener que tocarlo físicamente, que es lo que verdaderamente dota de cierta magia a estas funciones.

Concretamente, tal y como hemos conocido gracias a AssembleDebug en redes como X, la app de Enlace Móvil de Windows ahora está añadiendo varias funciones adicionales. Por ejemplo, vamos a poder reiniciar el PC desde la pantalla del teléfono, así como apagarlo directamente, y lo que me parece más importante, podremos ver el tradicional punto de color naranja cuando haya alguna actualización pendiente de instalar.

Ahí veremos más funciones, como por ejemplo Actualizar y apagar o Actualizar y reiniciar. Aunque sin actualizaciones de por medio, podemos hacer todo esto también, reiniciar o apagar. Y más interesante, podemos dejar también el PC en suspensión, o incluso bloquearlo, por lo que las opciones a nuestro alcance son básicamente las mismas que nos ofrece el menú de inicio de Windows.

Todo esto lo ha dejado patente el desarrollador en su cuenta de X, donde en la imagen se puede apreciar ese menú de inicio adaptado al smartphone. Parece que estas funciones ya estarían siendo llevadas a los móviles de los usuarios de la app, aunque parece que de forma progresiva. Eso sí, de momento solo a quienes estén en la versión previa de la app, concretamente en la beta 1.26101.103.0 de la app de Enlace Móvil que es la que añade estas funcionalidades en el menú de inicio.

Un menú al que podemos acceder desde el botón de Energía en la aplicación de Enlace a PC, y que ahora se despliega con estas nuevas opciones para hacerle mantenimiento a nuestro PC. Eso quiere decir que en cuestión de semanas la nueva función podría estar disponible para todos. Una vez que pulsemos cada una de estas funcionalidades,veremos ventanas emergentes de advertencia en la app, que nos dirán que perderemos los datos que no hayamos guardado si apagamos el dispositivo, algo por otro lado bastante evidente cuando decidimos apagar el ordenador, pero son advertencias que solemos ver también en los propios PCs.