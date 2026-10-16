Uniportal VATS: así es la técnica española con la que han operado al papa León XIV

El papa León XIV se recupera de una operación de pulmón en la que se ha utilizado una técnica desarrollada en España que permite intervenir a través de una única incisión. Se trata de la Uniportal VATS, creada en 2010 por el cirujano Diego González Rivas en A Coruña y extendida desde entonces a hospitales de todo el mundo.

La Uniportal VATS es una modalidad de cirugía torácica mínimamente invasiva. En lugar de realizar varias incisiones, el cirujano accede al tórax a través de una sola abertura, de unos pocos centímetros, por la que introduce una cámara de alta definición y los instrumentos necesarios para operar.

La imagen del interior del tórax se muestra en una pantalla, lo que permite al equipo médico trabajar mientras observa la zona intervenida. Los instrumentos articulados facilitan las maniobras dentro del tórax y permiten realizar operaciones complejas, como la extirpación de un lóbulo pulmonar.

Al evitar una apertura amplia del tórax, esta técnica puede reducir el daño en los tejidos, el dolor posoperatorio y el tamaño de las cicatrices. También puede facilitar una recuperación más rápida y acortar la estancia hospitalaria, aunque los resultados dependen del tipo de intervención, del paciente y de la experiencia del equipo quirúrgico.

No obstante, no todos los pacientes pueden someterse a esta técnica. La decisión depende de factores como la localización y el tamaño del tumor, la extensión de la enfermedad y el estado general del paciente.

El cirujano Diego González Rivas desarrolló este abordaje junto a su equipo en A Coruña en 2010 y desde entonces la técnica se ha difundido internacionalmente y ha contribuido a ampliar las posibilidades de la cirugía torácica mínimamente invasiva.