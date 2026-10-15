Los ovarios tienen una segunda vida después de la menopausia, según un estudio

La menopausia no significa que los ovarios dejen de funcionar por completo. Un nuevo estudio ha descubierto que estos órganos siguen experimentando cambios importantes con la edad, incluso después de terminar su función reproductiva.

Los investigadores analizaron las proteínas de los ovarios de 28 mujeres posmenopáusicas y observaron que su actividad cambia progresivamente con los años. Mientras que en las mujeres más jóvenes predominaban proteínas relacionadas con el mantenimiento celular, en las mayores aumentaban las vinculadas al metabolismo, la respuesta inmunitaria y la inflamación.

Estos resultados sugieren que los ovarios siguen desempeñando un papel importante en el organismo después de la menopausia, más allá de la reproducción.

Doctor con un modelo anatómico del aparato reproductor femenino | Magnific

Los investigadores creen que estos cambios podrían ayudar a explicar por qué la menopausia se relaciona con alteraciones en otros órganos, como los huesos y el cerebro.

Además, el estudio apunta a que el envejecimiento del tejido ovárico podría contribuir a crear un entorno favorable para el desarrollo del cáncer de ovario, aunque todavía es necesario investigar esta relación.

Los resultados abren nuevas vías para comprender cómo envejece el organismo y podrían ayudar a desarrollar futuras estrategias de prevención y detección de enfermedades.