Esta app de Amazon convierte tu móvil en un mando para el Fire TV Stick

El Amazon Fire TV Stick es uno de los mejores reproductores que puedes tener para exprimir el potencial de tu televisor. Y en más de una ocasión, te habrás desesperado al usar el mando de tu Fire TV Stick.

Ya sea porque has de introducir una contraseña, o porque sencillamente no lo encuentras, que sepas que hay una alternativa muy completa. Y es que Amazon ofrece una herramienta oficial que puede hacerte la vida bastante más fácil: la aplicación Amazon Fire TV para móviles Android y iPhone.

Tu móvil también puede ser el mando del Fire TV

De esta manera, la aplicación Amazon Fire TV convierte el teléfono en un mando a distancia completo para controlar el reproductor multimedia de Amazon. Un sistema que permite moverse por la interfaz del Fire TV directamente desde la pantalla del móvil. Gracias aello, podrás acceder a los menús, controlar la reproducción y abrir aplicaciones de una forma más cómoda.

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Además, la app permite acceder al listado completo de aplicaciones, lo que facilita localizar rápidamente la que quieres abrir. También puede venir muy bien si has perdido el mando, si se ha quedado sin pilas o si simplemente prefieres controlar el Fire TV desde el teléfono mientras estás en el sofá.

Cómo conectar el móvil al Fire TV

El proceso de vinculación es muy sencillo y lo más importante es que tanto el Fire TV como el móvil estén conectados a la misma red WiFi, ya que de lo contrario la aplicación no podrá detectar el dispositivo correctamente.

Para configurarlo, sigue estos pasos:

Enciende el Fire TV y espera a que cargue la pantalla principal.

Comprueba que el Fire TV está conectado a la red WiFi de casa.

Conecta también el móvil a esa misma red WiFi.

Descarga la aplicación Amazon Fire TV desde Google Play Store si tienes un móvil Android.

Descarga la aplicación Amazon Fire TV desde App Store si tienes un iPhone.

Abre la aplicación en el móvil.

Acepta los permisos que solicite la app para poder funcionar correctamente.

Entra en la pestaña identificada con el icono del mando.

Espera unos segundos a que la aplicación detecte automáticamente tu Fire TV.

Si no aparece a la primera, utiliza la opción para buscar dispositivos de nuevo.

Selecciona tu Fire TV cuando aparezca en la lista.

Mira la pantalla del televisor y localiza el código de cuatro dígitos que se muestra.

Introduce ese código en la aplicación del móvil.

Espera a que se complete la vinculación.

Una vez hecho esto, el móvil quedará conectado al Fire TV y podrás utilizarlo como mando a distancia. Desde la propia pantalla del teléfono vas a poder desplazarte por la interfaz, seleccionar contenidos, volver atrás, ir al inicio y controlar la reproducción de vídeos. Así que aprovecha esta app y utiliza tu móvil como mando del Amazon Fire TV Stick.