Apple podría lanzar sus MacBook con pantalla táctil y el iPad Mini OLED en solo dos semanas

Esta misma semana Apple ha presentado hasta diez nuevos dispositivos, orientados principalmente al hogar conectado. Algo que ha supuesto sin duda una auténtica revolución en este segmento en el que los de Cupertino habían tenido una presencia un tanto limitada en los últimos años. Pasados estos lanzamientos, la compañía ya tiene la vista puesta en sus dos grandes lanzamientos para el resto del año, y que tienen que ver con dos de sus productos móviles más célebres.

¿Cuándo se presentarán?

Pues según las nuevas filtraciones, que provienen una vez más de Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, será el próximo 28 de octubre cuando Apple presente tanto el nuevo MacBook con pantalla táctil como el iPad Mini con pantalla OLED. Por tanto, en menos de dos semanas tendremos una nueva ronda de lanzamientos de los de Cupertino que sin duda van a tener repercusión por lo que suponen para sus respectivas gamas.

Lo que no está claro es el formato de la presentación, porque en el caso de los productos para el hogar de esta semana, Apple publicó una especie de convocatoria online a través de las redes sociales, mientras que finalmente solo hubo notas de prensa con los lanzamientos, y algunos eventos internos por parte de Apple para presentar estos nuevos productos.

En este caso, Gurman habla de una experiencia de lanzamientos para esa fecha, y por tanto no está claro si habrá una keynote. No sería descabellado que se celebrara, porque en estas fechas es habitual que Apple celebre una presentación adicional a la de los iPhone durante el otoño. Pero no está nada claro, de ser así, la invitación oficial a este evento y su anuncio debería producirse el martes o miércoles de la próxima semana.

Sobre lo que podemos esperar de esta presentación, tendremos por primera vez MacBook con pantalla táctil, algo que tendrá bastante trascendencia a nivel de software, porque eso implica que macOS tendrá que adaptarse a las pulsaciones en pantalla, y seguro que conociendo a Apple, habrá muchos gestos interesantes y sobre todo prácticos, probablemente heredados de los iPad.

Esto nos da una segunda lectura, se ha especulado durante tiempo que Apple trabaja en paralelo con un MacBook plegable con pantalla de 21 pulgadas. Esto implicaría contar con un sistema operativo híbrido, mezcla de MacBook y de iPad, y quizás este sea el primer paso para llegar a ese punto con el trabajo hecho en el software. Se espera también que estrenen los nuevos chips M6 de Apple, más potentes. Por otro lado, el iPad Mini estrenará por primera vez una pantalla con tecnología OLED, lo que supondrá disfrutar de negros puros y colores mucho más vivos.