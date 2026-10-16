Identifican el origen del brote de salmonela en huevos: una macrogranja de Aragón y un bar de Vitoria

Una macrogranja de gallinas ponedoras de Aragón está en el origen del brote de salmonelosis que ha afectado al menos a 13 personas tras consumir tortilla en un bar de Vitoria.

El brote, como mencionábamos, se detectó después de que varias personas enfermaran tras consumir pinchos de tortilla en un establecimiento de Vitoria. Tres de los afectados tuvieron que ser hospitalizados. Según las informaciones, el origen de los huevos está en una macrogranja ubicada en Mainar, en la provincia de Zaragoza.

La alerta se comunicó al sistema europeo de seguridad alimentaria el pasado 8 de octubre y fue clasificada como grave. Los lotes implicados fueron retirados del mercado, aunque no se conocen públicamente las marcas comerciales ni los números de lote.

Estos huevos se distribuyeron en España y Portugal, y Francia se ha sumado a la lista de países afectados por la distribución.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado a las autoridades que ofrezcan más información sobre las marcas y partidas afectadas. Mientras continúa la investigación, se recomienda extremar la higiene al manipular huevos y cocinarlos bien.

La salmonelosis puede causar diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Aunque suele remitir en unos días, puede provocar complicaciones, especialmente en niños pequeños, personas mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.