La TDT cambia el 5 de noviembre: esto es lo qué tienes que hacer para seguir viendo los canales

La televisión digital terrestre (TDT) volverá a cambiar el próximo 5 de noviembre con la llegada de emisiones en ultra alta definición (UHD) y una reorganización de varios canales. Y aunque habrá que resintonizar el televisor, la mayoría podrá seguir viendo la TDT en alta definición (HD) sin cambiar de aparato.

La principal novedad es la incorporación del estándar DVB-T2, una tecnología que permite aprovechar mejor las frecuencias disponibles y facilita las emisiones en UHD, con una mayor resolución de imagen.

Habrá nuevos canales en UHD y cambios en la distribución de varios canales, por lo que algunos podrían cambiar de posición en la lista del televisor o dejar de aparecer hasta que se realice una nueva búsqueda.

¿Se necesita una televisión nueva?

Para disfrutar de las emisiones UHD se necesita un televisor compatible con esa resolución y con el estándar DVB-T2.

Si tu televisor no es compatible, podrás seguir viendo la mayoría de los canales en HD, como hasta ahora. No tendrás acceso a todas las emisiones en UHD, pero no necesitas comprar un aparato nuevo únicamente para continuar viendo la TDT.

Cómo resintonizar los canales paso a paso

A partir del 5 de noviembre, desde las 8:00 horas (horario peninsular), sigue estos pasos:

Enciende el televisor y entra en el menú de ajustes o configuración .

. Busca el apartado Canales, Emisión, Instalación o Sintonización.

Selecciona la búsqueda automática de canales.

de canales. Espera a que termine el proceso sin apagar el televisor.

sin apagar el televisor. Guarda la nueva lista y comprueba que aparecen los canales habituales.

Si algún canal no aparece tras resintonizar, comprueba primero que la búsqueda ha terminado correctamente. Si el problema persiste, puede deberse a la compatibilidad del receptor o a que la adaptación técnica de la señal aún no se haya completado en tu zona.