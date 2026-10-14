DVB-T2
La TDT cambia el 5 de noviembre: esto es lo qué tienes que hacer para seguir viendo los canales
Si tu televisor no es compatible con este nuevo cambio, podrás seguir viendo la mayoría de los canales en HD.
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La televisión digital terrestre (TDT) volverá a cambiar el próximo 5 de noviembre con la llegada de emisiones en ultra alta definición (UHD) y una reorganización de varios canales. Y aunque habrá que resintonizar el televisor, la mayoría podrá seguir viendo la TDT en alta definición (HD) sin cambiar de aparato.
La principal novedad es la incorporación del estándar DVB-T2, una tecnología que permite aprovechar mejor las frecuencias disponibles y facilita las emisiones en UHD, con una mayor resolución de imagen.
Habrá nuevos canales en UHD y cambios en la distribución de varios canales, por lo que algunos podrían cambiar de posición en la lista del televisor o dejar de aparecer hasta que se realice una nueva búsqueda.
¿Se necesita una televisión nueva?
Para disfrutar de las emisiones UHD se necesita un televisor compatible con esa resolución y con el estándar DVB-T2.
Si tu televisor no es compatible, podrás seguir viendo la mayoría de los canales en HD, como hasta ahora. No tendrás acceso a todas las emisiones en UHD, pero no necesitas comprar un aparato nuevo únicamente para continuar viendo la TDT.
Cómo resintonizar los canales paso a paso
A partir del 5 de noviembre, desde las 8:00 horas (horario peninsular), sigue estos pasos:
- Enciende el televisor y entra en el menú de ajustes o configuración.
- Busca el apartado Canales, Emisión, Instalación o Sintonización.
- Selecciona la búsqueda automática de canales.
- Espera a que termine el proceso sin apagar el televisor.
- Guarda la nueva lista y comprueba que aparecen los canales habituales.
Si algún canal no aparece tras resintonizar, comprueba primero que la búsqueda ha terminado correctamente. Si el problema persiste, puede deberse a la compatibilidad del receptor o a que la adaptación técnica de la señal aún no se haya completado en tu zona.
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