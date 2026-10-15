NUEVOS PORTÁTILES LIGEROS Y PREMIUM
Los Asus ExpertBook A7 llegan a España con pantallas OLED 3K
No solo ofrecen un diseño ultraligero y delgado, sino también un gran rendimiento gracias a potentes procesadores.
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Si hace unos días la compañía presentaba en España su respuesta a los MacBook Neo, con los ZenBook 14, ahora le toca el turno a una gama superior, que aterriza en nuestro país con unas excelentes especificaciones y un diseño elegante. Hablamos del Asus ExpertBook A7, que destaca por su aspecto y acabados premium, con un diseño ultrafino y ligero que lo coloca en la liga de los portátiles más sofisticados para nuestro día a día profesional o también en el marco del entretenimiento.
Precio y disponibilidad
El nuevo Asus ExpertBook A7 se ha puesto a la venta en España por 1.359 euros, y se puede adquirir ya a través de la Asus Store.
Un elegante portátil premium
Es un ordenador portátil que sin duda se distingue por su estética minimalista y su construcción totalmente metálica. De hecho, su chasis monocasco está fabricado mediante fresado CNC a partir de un bloque de aleación de aluminio de la serie 6000, logrando un acabado uniforme con juntas de precisión de hasta 0,03 mm.
Tiene un perfil ultradelgado de 10,3 mm de grosor y un peso liviano que parte de los 1,23 kg. Sus acabados son Lunar Silver y Eclipse Black. Como ya es casi religión en Asus, cuenta con una bisagra equilibrada para facilitar la apertura suave con una sola mano sin que el equipo se mueva lo más mínimo. En cuanto a sus especificaciones técnicas, es un portátil muy potente que destila alto rendimiento.
Y es que cuenta con una pantalla OLED 3K con resolución WQXGA+ de 2880x1800 píxeles y una diagonal de 14 pulgadas con relación de aspecto 16:10 que ocupa nada menos que el 90% del frontal. Tiene una tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz, brillo máximo de 600 nits en HDR, cobertura cromática del 100% DCI-P3, validación Pantone y certificación VESA DisplayHDR True Black 600.
Hay una variante que cuenta con recubrimiento de cristal antirreflejos para trabajar cómodamente en espacios con luz intensa. En cuanto a su rendimiento, hablamos de los procesadores más potentes a nuestro alcance en un portátil de su categoría. Ya que se puede adquirir en dos configuraciones. Con procesadores Intel Core 7 e Intel Core 5, acompañados por hasta 16 GB de RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 de hasta 512 GB.
Llegan con la tecnología térmica ASUS ExpertCool para mantener la estabilidad del rendimiento en un chasis tan compacto. A nivel de autonomía, este portátil ofrece una batería de 65 Wh que alcanza hasta 26 horas de autonomía. Soporta carga rápida mediante un adaptador USB Tipo-C de 65 W, cargando hasta el 50% de la capacidad en solo 30 minutos. Además, que sea un portátil fino y ligero, no está reñido con ser muy resistente.
Ya que cuenta con resistencia de grado militar MIL-STD-810H. También será un portátil al día durante mucho tiempo, con 5 años de actualizaciones de BIOS, así como de seguridad. En la parte de conectividad cuenta con WiFi 6E, Bluetooth 5.4, dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-C, con Power Delivery y DisplayPort 1.4, un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A, salida HDMI 2.1b TMDS y conector combo de audio.
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