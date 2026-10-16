Este accesorio es esencial para conectar dispositivos USB a tu Smart TV

La mejor forma de actualizar tu vieja smart TV o incluso de hacer inteligente una vieja televisión es el uso de dispositivos como Chromecast o Fire TV. Tan sencillo como conectarlos ocultos en la parte posterior enchufados al puerto HDMI. En lo que respecta a la alimentación de estos dispositivos, muchos usuarios optan por hacerlo conectándose directamente al puerto USB del televisor.

Puertos de datos vs. Puertos de carga

Un error muy común que cometemos a menudo es alimentar estos dispositivos con la energía propia del televisor. No siempre funciona, ya que en muchas ocasiones la energía que les llega no es suficiente para conseguir el mejor rendimiento. Ya que el propio televisor limita el volumen de energía que le transmite.

Cable USB-C a USB-C trenzado Xiaomi 3a | Xiaomi

Este es el origen de los reinicios contrastes, las desconexiones de la red y los diferentes mensajes de error que nos encontramos en la pantalla. En otras ocasiones esto se manifiesta a modo de menús lentos y problemas de reproducción. lo que nos lleva a pensar que se trata de la conexión a internet o un fallo en el dispositivo.

Pero el problema no reside ni en la conexión ni el propio dispositivo, este se encuentra en la naturaleza de los puertos USB, los cuales no fueron diseñados para alimentar hardware externo, más allá de pendrives cuyo contenido pueden ser fotografías. los cuales no requieren de una gran cantidad de energía tan solo unos 5V y 0.5 amperios (500mA).

Por lo que no son capaces de soportar los picos de energía de 1 amperio (1000mA) o más que requieren los dispositivos de streaming actuales sobre todo para soportar resoluciones de hasta 4K, en los que necesitamos mantener el Wi-fi y procesar video en alta definición. De manera que cuando esta situación se produce es necesario el reinicio al colapsar el sistema.

Existe una forma de resolver este problema y para ello podemos aplicar tres métodos distintos. Lo primero es revisar los puertos de nuestros televisores en busca de conexiones "5V 1A", "HDD" o "USB 3.0". Si nuestro televisor dispone de estos, es donde debemos conectar los reproductores.

Otra opción es el uso de cables potenciadores, se trata de unos cables que integran una pequeña batería de iones de litio, el cual acumula la energía que les llega y la entrega al dispositivo para hacer frente a los picos de demanda, evitando que se produzcan los temidos reinicios y desconexiones.

La última solución y menos estética es la de recurrir a un adaptador de pared, por lo que tendremos que conectar estos dispositivos de forma independiente a la corriente eléctrica. Para lo que usaremos el cargador original del dispositivo. Esto además permite que el dispositivo esté siempre encendido sin depender de la alimentación del televisor. De manera que se pueden actualizar en segundo plano sin necesidad de encender el televisor y estando listos para su uso.