Qué ha pasado con el iPhone 18, ¿Cuándo lo va a lanzar Apple?

El pasado mes de septiembre, Apple celebró una de las keynotes más importantes de su historia. En ella presentaba el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, un terminal que ha marcado un antes y un después en la historia de la compañía, y de los móviles plegables. Pero ese lanzamiento tuvo una víctima colateral, y fue el iPhone 18. Este habría llegado normalmente a la vez que los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, pero finalmente no fue así para darle espacio al nuevo plegable. Ahora parece que comienza a moverse algo a su alrededor, y tenemos más detalles sobre cuándo será una realidad.

¿Cuándo va a llegar al mercado?

Pues bien, parece que los hechos que conocemos ahora apuntan precisamente a lo que se había venido rumoreando desde meses antes de presentarse los iPhone 18 Pro. Esas informaciones situaban el lanzamiento del iPhone 18 en la próxima primavera, y ahora conocemos una información que va muy alineada con eso, desde luego. Y es que desde China aseguran que la producción del iPhone 18 comenzará a finales del próximo mes de noviembre.

Y esta fecha tiene bastante sentido con los plazos que se habían venido anticipando sobre el lanzamiento del iPhone 18, durante la próxima primavera de 2027. Y no solo anticipa esto, sino que, por el volumen de los pedidos que se están llevando a cabo en la cadena de suministro, parece que Apple va a apostar por un número muy elevado de unidades para producción. De todas maneras, hay informaciones contradictorias en este sentido.

Ya que por un lado se espera que Apple aumente la producción para este nuevo modelo, y por otro hace unos días se apuntaba a que los de Cupertino podrían optar por volcarse en los iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, para producir el mayor número de unidades posible de cara a un aumento de las ventas en los próximos meses. Honestamente, creo que ambas informaciones pueden convivir, y Apple haber decidido aumentar la producción de todos estos modelos respecto de lo que había planeado previamente.

Por tanto, si se confirma que el iPhone 18 se comenzará a producir a finales del mes de noviembre, no suena descabellado que sea en la próxima primavera, o incluso antes, cuando se presente. Las informaciones previas apuntaban a que el iPhone 18 podría presentarse a finales de febrero junto con el iPhone 18e, el modelo más barato de la gama, o a lo largo del mes de marzo.

Este año 2026, Apple lanzó el iPhone 17e a finales de febrero, y después, en la primera semana de marzo, lanzó multitud de nuevos dispositivos como iPad o Mac. Parece que la idea de Apple es agrupar los lanzamientos de los modelos más asequibles en una misma ventana, y mantener en septiembre el lanzamiento de sus modelos más avanzados, incluyendo ahora el deseado iPhone Duo.