Samsung lanzará una nueva y económica Galaxy Fit este mismo año

La firma coreana estrá trabajando en nuevos wearables, y lo mejor es que se trata de uno de sus modelos más accesibles. La gama Fit se ha caracterizado siempre por un diseño casual y características muy completas a precios asequibles. Y parece que tenemos un nuevo modelo en camino. La pulsera actualmente cuenta con una tercera generación, que se vende a un precio muy ajustado, de tan solo 59 euros, y por tanto, esta nueva pulsera que ahora se filtra debería seguir más o menos la misma esencia, aunque con mejoras puntuales.

¿Cuándo llegará la Samsung Galaxy Fit 4?

Desde Sammobile, un sitio especializado en el ecosistema de Samsung, han tenido acceso a información valiosa sobre el lanzamiento de una nueva generación de los Galaxy Fit, las pulseras accesibles de la marca. Y lo que han conocido es que se lanzará este mismo año, pero más bien a finales, y dan un dato clave para entender el contexto del lanzamiento.

Y es que no llegará en el próximo Galaxy Unpacked, el evento donde Samsung presentará sus nuevos plegables durante el mes de julio, sino que será más adelante. Si hablan de finales de año, seguramente tan siquiera lo tengamos disponible para el IFA de Berlín, que se celebra a finales de agosto o comienzos de septiembre.

Por tanto, la información se centra sobre todo en que este año tendremos una nueva generación de la pulsera, que no suele llegar todos los años, por lo que esto ya es noticia. Y por otro lado, que no hay información sobre las mejoras que ofrecerá este nuevo modelo. Y no es fácil aventurarlas, porque en estas gamas de entrada, con pulseras que cuestan entre 50 y 100 euros, la innovación es limitada.

Y esas mejoras se pueden intuir, porque en estas gamas suelen ser siempre las mismas, como la conectividad GPS, NFC o alguna función adicional de salud, pero lo normal es que no pasen de ahí las novedades. Donde sí que puede haber cambios es en el diseño, Samsung le ha dado distintos formatos a las Galaxy Fit a lo largo de los años.

Desde los diseños básicos de pulsera a lo Xiaomi Smart Band, a algo más similar a un reloj, como es ahora, y como también ofrecen sus competidores para la franja de precio más elevada entre los wearables de este tipo asequibles. Sobre el software, debería seguir siendo un sistema operativo de Samsung, sobre todo par mantener esas amplias autonomías de varias semanas que caracterizan a estos modelos más asequibles.

Así que tenemos una Samsung Galaxy Fit 4 en camino, que no sabemos muy bien cuándo llegará, pero que ya asoma en el horizonte. Eso en el sector tecnológico ya es toda una revelación, que nos indica que algo se mueve en Samsung para lanzar un producto con estas características.