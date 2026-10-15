MÁS PEQUEÑO Y MANEJABLE
Xbox tiene un nuevo mando ultracompacto, el Nano Controller
Conserva todas las funciones de los mandos más grandes, pero es compatible con más sistemas de entretenimiento.
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Microsoft nos ha sorprendido con un nuevo mando para su consola, que, como sabéis, suele tener un uso más allá de ella. Con un mando que en esta ocasión nos sirve para seguir con nuestros favoritos cuando estamos de viaje, porque ocupa mucho menos espacio, pero conserva toda la calidad que suelen tener sus mandos. Se trata del nuevo Nano Controller, un mando que sin duda alguna nos ofrece una forma diferente y divertida de jugar, y que llega con un precio accesible.
Precio y disponibilidad
El nuevo Xbox Nano Controller llega con un precio de 49,99 euros y ya se puede reservar en España, estará disponible desde el próximo mes de noviembre.
Un mando versátil y compacto
Es sin duda el superpoder de este nuevo mando de Xbox. Cuenta con un tamaño compacto y es más compatible aún que sus hermanos mayores, ya que podemos usarlo en más dispositivos. El nuevo Nano Controller mantiene la distribución tradicional de botones de los mandos estándar de Xbox, pero integrados en una estructura mucho más compacta. Su diseño reducido es perfecto para manos más pequeñas, lo que facilita la ergonomía para niños o quienes prefieren mandos ligeros y portátiles.
Es perfecto para sesiones rápidas de juego, partidas informales en familia o para introducir a nuevos jugadores al mundo de los videojuegos sin necesidad de configuraciones complejas, vamos, un mando más casual, para utilizarlo en diversos entornos, no necesariamente el de una consola durante horas. Porque si por algo destaca, es por su gran compatibilidad con otros dispositivos.
Porque es compatible con consolas de sobremesa como Xbox Series X|S y Xbox One, así como con ordenadores con sistema operativo Windows, así como dispositivos móviles, como smartphones Android o iOS, y tabletas con iPadOS o Android, así como Smart TV, según el sistema operativo, por lo que se trata de un mando que podemos disfrutar, y mucho, en diversos entornos y con numerosos dispositivos del hogar inteligente.
A pesar de ser un modelo de entrada más básico, el mando incluye opciones de personalización a través de la aplicación Accesorios de Xbox, siendo posible reasignar la función de cada botón para personalizarlo al máximo. Además, incorpora un botón de acción programable que permite configurar accesos directos o acciones frecuentes de forma rápida durante la partida.
Y hay algo que nos gusta mucho, y que echamos en falta en los modelos más básicos de los mandos tradicionales de Xbox, la batería interna recargable de iones de litio, no hay que andar con pilas que se agotan cada mes. Para llevar a cabo la carga del dispositivo, podemos hacerlo mediante un cable USB-C, eso sí, no viene incluido en la caja y se vende por separado. Será el próximo 4 de noviembre cuando se ponga a la venta.
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