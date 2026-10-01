El nuevo Samsung Galaxy SmartTag3 es más compacto y ligero que nunca

Samsung ha presentado una nueva generación de su localizador, la tercera, después de dos modelos que han pasado con más pena que gloria, ahora tenemos un modelo que mejora en un aspecto clave, que lo hará mucho más popular. Y es que ya no será un dispositivo exclusivo de los móviles Samsung, y al menos, podremos utilizarlo con más dispositivos, incluso con iPhone, lo que multiplicará su utilidad. Vamos a conocer todos los detalles de un localizador que cambia radicalmente su diseño.

Precio y disponibilidad

Samsung, como suele ser habitual con muchos productos, no ha desvelado el precio de este nuevo SmartTag 3, ni tampoco la ventana de lanzamiento, se han limitado a decir que se lanzará próximamente en dos colores, negro y blanco.

Así es el nuevo Samsung Galaxy SmartTag3

Este nuevo localizador nos ofrece novedades en el diseño, como en el tamaño y el peso, que es aproximadamente un 35% más pequeño en volumen y un 33% más ligero que el modelo anterior. Además, ahora tiene una forma redondeada que incorpora un botón con acabado en aluminio, lo que le dota de una mayor resistencia y refinamiento. También es más versátil. Porque su formato facilita fijarlo en llaves, bolsos pequeños, maletas o en el collar de una mascota.

El nuevo Samsung Galaxy SmartTag3 | Samsung

Los accesorios oficiales se venden por separado, como la funda de silicona con llavero y la funda con correa. Lo mejor de todo es que el nuevo localizador ya no es solo compatible con los móviles Galaxy de Samsung, sino también con iOS, por lo que podemos usarlo con un móvil como el iPhone, o por ejemplo un iPad. Eso sí, no queda claro cuál es la compatibilidad de este localizador con móviles y tabletas Android que no sean de Samsung.

Como es habitual, para utilizarlo es necesario usar la app de SmartThings Find. Ahora ofrece una mayor autonomía, ya que con su pila CR2032 que podemos cambiar cuando se agota, puede permanecer encendido hasta 550 días. Y hasta 790 días con el modelo de ahorro de energía, que limita la conectividad al Bluetooth LE. Por lo demás, nos ofrece las mismas tecnologías de localización de su predecesor.

Como son Bluetooth 6.0 Channel Sounding, que permite que la función Vista de brújula muestre dirección y distancia desde hasta 60 metros, más o menos el triple de alcance que el modelo anterior. La Banda Ultraancha (UWB) ofrece una precisión al milímetro guiada cuando nos encontramos muy cerca del objeto. Galaxy Find Network se apoya en más de 900 millones de dispositivos Galaxy a nivel mundial, la red actualiza la ubicación del rastreador de forma rápida, incluso cuando está fuera del alcance Bluetooth directo del usuario.

Y nos ofrece varias herramientas que lo hacen muy útil, como Notificación de lugar, que permite definir un área geográfica específica para recibir una alerta cuando el SmartTag entra o sale de ella. Historial de ubicación y detector de movimiento, que almacena el registro de rutas durante un máximo de 7 días y puede emitir alertas si detecta movimiento estando desconectado del teléfono. O el modo perdido con NFC, que muestra mensajes o información de contacto previa al ser escaneado por cualquier smartphone compatible con NFC. También ofrece resistencia IP67 y control SmartThings con resistencia al agua de hasta 1 metro durante 30 minutos y al polvo.