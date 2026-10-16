Oppo ha lanzado unos nuevos auriculares Enco con cancelación activa de ruido por apenas 20€

Cuando se trata de auriculares baratos, Oppo tiene todo un máster en lanzar modelos de precios ridículos con unas características que contentarán al 90% de los consumidores. Y los últimos auriculares de su gama Enco precisamente nos ofrecen todo eso, una serie de características que hasta hace poco habrían sido solo posibles de disfrutar en auriculares de 100 euros para arriba. Pero la firma china consigue ofrecerlo con solo una fracción del precio, aunque de momento no podamos disfrutarlos en España.

Ficha técnica de los Oppo Enco Air4s

Sin duda, lo más llamativo de estos auriculares es que cuentan con cancelación activa de ruido a pesar del precio tan reducido que tienen. Esto era algo que normalmente se ofrecía en modelos mucho más caros, pero en este caso lo podemos disfrutar para reducir el ruido que nos rodea en alrededor de los 32 dB; no es de los más agresivos, pero suficiente para permitirnos escuchar nuestra música favorita con todos los detalles.

Oppo Enco Air4s | Oppo

Además, cuentan con micrófonos concebidos para ayudarnos a utilizar el modo transparencia, que es capaz de pasar a un modo de alerta, en el que se amplifica todo el sonido que nos rodea, para en momentos de necesidad, tener acceso a sonidos importantes, como el claxon de un vehículo o cualquier otro aviso acústico que vele por nuestra seguridad e integridad.

Esta reducción de ruido se consigue utilizando IA con sofisticados algoritmos, que son capaces de reducir el ruido de fondo durante las llamadas, aislando nuestra voz. En términos de batería, nos ofrecen hasta 43 horas de autonomía con una carga completa. Esto es utilizando la batería incluida en el estuche de carga. Si nos limitamos a los auriculares, la autonomía es de 12 horas, pero baja a las 8 horas si la cancelación activa de ruido está siendo utilizada. Cuentan con carga rápida, con solo 10 minutos de carga nos brindan hasta 4 horas de autonomía.

Cuentan con la certificación IP55 de resistencia al agua y el polvo, son capaces de resistir temperaturas de hasta 55 grados centígrados, así como más de 20.000 ciclos de apertura y cierre de la funda de carga. También es resistente a caídas de hasta 1,5 metros para la funda, y de hasta 1,8 metros para los auriculares, por lo que, además de bien equipados, pueden aguantar bien los golpes y las temperaturas extremas.

Sin duda alguna, lo que hace de estas características algo a tener muy en cuenta es el precio con el que se están comercializando. Y es que el Oppo Enco Air 4s se ha puesto a la venta en China por tan solo 179 yuanes, unos 23 euros al cambio, desde luego, no se puede dar tanto por tan poco en unos auriculares como estos.