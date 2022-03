Yoduro de potasio: ¿Para qué sirve tras la radiación?

En épocas de crisis o eventos nunca antes vistos, el ser humano procura acopiar todo tipo de elementos, medicinas o comida que puede que necesite en un futuro para estar a salvo. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, los rollos de papel desaparecían de los supermercados, seguidos de la harina. Después, al hablar de un apagón generalizado, fueron los hornillos portátiles. Ahora es el turno del yoduro de potasio, tal y como informa 'Reuters'.

En las últimas semanas, la búsqueda en Google de 'yoduro de potasio' se ha multiplicado en muchos países de Europa: desde Italia hasta España, pasando por Eslovaquia o Estonia. Por esta razón, sumada a la posible amenaza de Putin de llevar a cabo una guerra nuclear, ha hecho que muchas farmacias de Europa se queden sin suministros de este compuesto.

¿Qué es este compuesto? Según el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, es una sal de yodo estable que puede ayudar a impedir que la glándula tiroides absorba el yodo radiactivo. Esta sustancia, que no es radiactiva, protege a esta glándula de las posibles lesiones por radiación.

El yoduro de potasio protege al tiroides porque es la parte más sensible del cuerpo al yodo radiactivo. Además, esta protección no sirve para otras partes del cuerpo. Por otra parte, esta sustancia solo debería ingerirse por recomendación de personal sanitario, ya que su consumo sin necesidad podría entrañar riesgos en la salud de quien lo consume.

Cuándo y cómo se puede tomar yoduro de potasio

El yoduro de potasio no evita que el yodo radiactivo penetre en el cuerpo; así como tampoco puede revertir los efectos causados en la tiroides una vez que la glándula está dañada. De la misma forma, este compuesto no protege al cuerpo humano de otros elementos radiactivos que no sean yodo radiactivo. Si no hay esta sustancia, el yoduro de potasio podría causar un efecto negativo en la persona que lo ingiere.

A la hora de consumir este fármaco, se puede hacer en forma de pastillas o jarabe. Sin embargo, el yoduro de potasio ha de consumirse después de una emergencia por radiación que involucre yodo radiactivo, tal y como informa el CDC.

Cuál es el efecto del yoduro de potasio en el cuerpo

Ante una posible exposición a yodo radiactivo, la glándula tiroides absorbería este compuesto, ya que es incapaz de diferenciarlo del yodo estable. En este caso, el yoduro de potasio se encargaría proporcionar yodo estable a la tiroides, y así impedir que el radiactivo entre en la glándula.

De esta forma, la tiroides se "llena" y no puede absorber más yodo durante 24 horas. Asimismo, existen tres factores que pueden hacer que la protección del yoduro de potasio aumente: el tiempo después de la contaminación es importante y, cuanto antes se consuma el yoduro de potasio, menos posibilidades habrá de que la tiroides se llene del compuesto radiactivo.

Por otra parte, la cantidad de yodo estable que llegue a la tiroides dependerá de la rapidez de absorción del yoduro de potasio en sangre. Por último, y siguiendo las recomendaciones del CDC, el último factor determinante sería la dosis de yodo radiactivo: cuanta menos exposición a él, menos cantidad de este compuesto absorberá la glándula.

Efectos secundarios del yoduro de potasio

El yoduro de potasio solo se debería consumir si lo recomienda personal sanitario. Sin embargo, si se consume, entre sus síntomas pueden estar el malestar gastrointestinal, las reacciones alérgicas, inflamación de glándulas salivales y erupciones cutáneas.

Asimismo, los efectos adversos son más probables si una persona toma una dosis superior a la recomendada de yoduro de potasio, si toma el medicamento durante varios días o si tiene una enfermedad que afecte a la glándula tiroidea.

