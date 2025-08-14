¿Puede la piel humana percibir sabores? Esto es lo que dice un estudio

Un estudio reciente de la Universidad de Ciencia de Okayama, publicado en la revista FASEB BioAdvances, plantea que la piel humana podría tener la capacidad de detectar sabores, algo que hasta ahora se consideraba exclusivo de la lengua. Los investigadores descubrieron que las células cutáneas reaccionan ante compuestos químicos asociados a ciertos sabores, especialmente los amargos.

Aunque la piel no "saborea" de la misma forma que la lengua, la investigación sugiere que existen receptores en la epidermis capaces de identificar estas sustancias. Esta respuesta actuaría como un mecanismo de protección, ayudando al cuerpo a detectar y expulsar posibles toxinas presentes en el entorno.

Este hallazgo abre la puerta a nuevas líneas de investigación y aplicaciones en áreas como la cosmética, la tecnología y la medicina. Sin embargo, los científicos señalan que aún es necesario seguir estudiando este fenómeno para comprender a fondo cómo funciona y qué implicaciones puede tener.