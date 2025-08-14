Así es como la naturaleza puede alivar el dolor físico según un estudio

Un estudiorealizado por científicos de la Universidad de Ciencia de Okayama y publicado en Nature Communications, sugiere que la naturaleza puede aliviar el dolor físico. La exposición a paisajes naturales provoca un efecto analgésico al influir en el procesamiento neuronal relacionado con la percepción del dolor.

Los investigadores explican que este efecto no requiere estar físicamente en un entorno natural. Incluso observar paisajes virtuales puede modificar la forma en que el cerebro maneja las señales de dolor y las sensaciones corporales, reduciendo así su intensidad.

Este hallazgo amplía la comprensión de cómo la naturaleza puede ser utilizada como herramienta terapéutica en tratamientos no farmacológicos para el dolor, abriendo nuevas posibilidades en medicina, tecnología y bienestar.