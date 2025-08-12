NO LE DAMOS IMPORTANCIA
El síntoma común que, si dura más de tres semanas, podría ser señal de este tipo de cáncer
Es primordial confiar en nuestro instinto si algo no va bien.
Un experto oncólogo, tal y como recoge el medio Mirror, ha advertido a la población a no ignorar nunca un síntoma común si dura tres semanas. Según el experto, esta señal persistente podría indicar una enfermedad mortal. Te contamos los detalles.
Jiri Kubes, director médico del Centro de Terapia de Protones de Praga, explicó que un dolor de garganta persistente podría ser síntoma de algo mucho más grave que un resfriado persistente. Si bien la mayoría de los dolores de garganta son causados por virus o alergias, Kubes señaló que algunos casos pueden indicar signos tempranos de cáncer de cabeza o cuello.
A menudo, un dolor de garganta no llama mucho la atención, y las personas apenas le dan importancia. Sin embargo, si dura más de tres semanas, es especialmente preocupante.
Los primeros síntomas de cáncer de cabeza y cuello a menudo son vagos (no están claros), e incluyen ronquera, dolor de garganta constante, dificultad para tragar o la sensación de algo atascado en la garganta. "Estos síntomas pueden ser sutiles, por eso a menudo se pasan por alto", explicó el doctor. "Si lleva más de tres semanas con dolor de garganta, sobre todo si es en un solo lado, o si tiene dolor de oído sin infección, consulte con su médico de cabecera".
Obviamente, un dolor de garganta no significa que se tenga cáncer. Sin embargo, es primordial confiar en nuestro instinto si algo no va bien.
Jiri Kubes recomienda hablar con un médico si el dolor de garganta:
- Dura más de tres semanas
- Viene con dolor de oído inexplicable.
- Provoca cambios en tu voz.
- Dificulta la deglución
- Viene con un bulto en el cuello o pérdida de peso.
