¿Qué es el envenenamiento por radiación?

Este viernes, las tropas militares rusas han atacado la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania. Esta planta de energía es la más grande de Europa, y cuenta con seis reactores puestos en marcha entre 1984 y 1995. Ante este ataque, términos como "guerra nuclear" o "envenenamiento por radiación" han saltado a la palestra.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la intoxicación o envenenamiento por radiación es una enfermedad grave que está causada por "la exposición a dosis alta de ciertos tipos de radiación, habitualmente durante un tiempo corto".

Existen varios tipos de radiación

Sin embargo, no todos los tipos de radiación no causan envenenamiento. Para empezar, existen dos tipos distintos de irradiación según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos: ionizante y no ionizante. Esta última no ionizante viene en forma de luz, microondas, radar y ondas de radio y, en general, estas formas de radiación no producen daño a los tejidos.

Por otro lado, la radiación ionizante es la que produce efectos inmediatos en los tejidos humanos. Esta forma de irradiación es emitida por rayos gamma, X o el bombardeo de partículas, como haces de neutrones, protones, electrones, protones y otros. Asimismo, este tipo de radiación, según la Biblioteca Nacional de Medicina, es la que se utiliza para realizar exámenes y tratamientos médicos, además de fines industriales.

Qué causa el envenenamiento por radiación

La intoxicación por radiación es una enfermedad se produce por la exposición excesiva a la radiación ionizante, que es la dañina para el ser humano. Esta exposición puede darse de forma alta y única, que se denomina aguda. Asimismo, la exposición también puede presentarse en pequeñas dosis esparcidas por el tiempo, que sería crónica.

Por otro lado, la exposición a la radiación ionizante puede ser accidental o intencional. Uno de los casos intencionados es el sometimiento a tratamientos de radioterapia para luchar con otras enfermedades.

Sin embargo, a pesar de que la radiación puede mejorar o eliminar patologías cancerígenas, esta exposición también puede producir cáncer. Su aparición o no dependerá de la dosis y lo que comience a acumularse en el cuerpo. Pero, tal y como recoge MedlinePlus, "no existe un umbral mínimo" que establezca la aparición de estas enfermedades.

Síntomas de la intoxicación por radiación

Según el Instituto Nacional del Cáncer estadounidense, los síntomas del envenenamiento o intoxicación por radiación se presentan, generalmente, enseguida después de la exposición. Sin embargo, en otros casos pueden aparecer con el tiempo o surgir y desaparecer.

Los síntomas de esta patología incluyen náuseas y vómitos, además de diarrea, dolor de cabeza, fatiga, mareos y sangrado. Otros indicios de envenenamiento por radiación son la pérdida del pelo e hinchazón y el enrojecimiento u otros problemas de la piel.

Asimismo, las dosis muy grandes de radiación ionizante pueden causar la muerte a la persona que las recibe.

