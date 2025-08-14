¿Qué vino aporta más calorías el blanco o el tinto?

El vino tinto suele tener un mayor contenido de alcohol y de compuestos como los polifenoles, lo que puede aumentar su valor calórico, aunque esto varía según el tipo de vino. En cambio, algunos vinos blancos, especialmente los secos, presentan menos azúcar residual, lo que hace que su aporte calórico sea menor.

Por ejemplo, una copa de vino blanco seco de 100 mililitros aporta aproximadamente 70 calorías, mientras que un blanco semiseco ronda las 90 calorías. Si se trata de un vino blanco semidulce, la cifra puede elevarse hasta unas 120 calorías debido a su mayor concentración de azúcares.

En el caso del vino tinto, las diferencias también son notables. Un tinto crianza contiene alrededor de 76 calorías por copa, un gran reserva unas 79, y los tintos más intensos o potentes pueden alcanzar igualmente las 120 calorías.