¿Sueles comer ramen a menudo? Mucho cuidado: corres el riesgo de sufrir muerte prematura

El ramen, por si no habías escuchado nunca hablar de él, es un plato típico de la gastronomía japonesa (aunque tiene su origen en China) que lleva fideos de trigo servidos en un caldo que puede ser de cerdo, pollo, o incluso marisco. Cada vez es más común verlo y hay quienes lo consumen con bastante frecuencia. Sin embargo, un estudio publicado en Science Direct, relacionó esta sabrosa comida con un mayor riesgo de muerte prematura en algunas personas. Te contamos los detalles.

Los investigadores encuestaron a más de 6.500 participantes de 40 años que vivían en la región de Yamagata en Japón, clasificándolos en cuatro grupos dependiendo de la cantidad de ramen que comían por semana: menos de una vez al mes, una a tres veces al mes, una o dos veces por semana y tres o más veces por semana.

Los expertos volvieron a analizar a estas mismas personas cuatro años y medio después y, en el caso de que algún participante hubiese fallecido, utilizaron registros oficiales de defunción para establecer la causa de la muerte.

Ramen | iStock

Después de analizar los datos, los investigadores concluyeron que las personas que tomaban ramen con frecuencia tenían un mayor riesgo de muerte.

Quienes comían ramen más de tres veces por semana tenían un riesgo tres veces mayor de muerte en comparación con las personas que comían ramen con menos frecuencia.

La explicación está en lo salado que suele ser el caldo del ramen. Y es que los fideos ramen y su sopa contienen un alto contenido de sal; por lo tanto, su consumo frecuente puede conducir a altas cantidades de sodio, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con la sal, como accidentes cerebrovasculares y cáncer gástrico.

Sin embargo, se tarta de un estudio observacional con algunas limitaciones. Pero, a pesar de ello, los investigadores creen que hay suficiente evidencia en sus hallazgos para aconsejar a las personas limitar el ramen a comidas ocasionales y evitar beber demasiada sopa, sobre todo si también beben alcohol con la comida.