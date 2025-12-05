¿Cómo afecta el scrolling infinito a tu salud mental?

Cada vez pasamos más tiempo consumiendo contenido en Internet. Un vídeo, otro y otro, así podríamos pasar todo nuestro día. Este scrolling en redes sociales y plataformas digitales puede afectar seriamente tu salud mental. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando lo hacemos?

Al no tener un final natural, tu cerebro busca constantemente contenido nuevo y activa el sistema de recompensa. Con ello, libera dopamina, la llamada hormona del placer, y genera una necesidad constante de seguir deslizando.

La dopamina es un neurotransmisor relacionado con el movimiento, la motivación, la sensación de placer y la recompensa. Es por esto por lo que pasar mucho tiempo deslizando nuestra pantalla de móvil puede llegar a generar adicción y pérdida del control del tiempo.

Además, esta sobrecarga de información provoca lo que en psicología conocen como estrés cognitivo. Esto además reduce nuestra concentración y aumenta la fatiga mental. El desplazamiento compulsivo también se asocia a la ansiedad, estrés e incertidumbre sobre el futuro.

Para reducir su impacto, es recomendable establecer límites de tiempo en estas aplicaciones. Además, un método eficaz consiste en desactivar las notificaciones y practicar un uso consciente de este contenido. Es importante dedicar momentos del día a la desconexión digital.