Muy atento a la luna llena de diciembre: ocurrirá un fenómeno que no se repetirá hasta 2042

Diciembre cierra el año cargado de espectaculares eventos astronómicos: lluvia de estrellas de las gemínidas, solsticio de invierno y una impresionante luna llena. Esta última no es una cualquiera. Será especial por un raro fenómeno que no volverá a darse hasta 2042. ¿Te lo vas a perder?

Este mes, la luna llena tendrá lugar la noche del 4 al 5 de diciembre y, como hemos mencionado, será especial. Y es que no será una luna llena sin más, sino una superluna. Este fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra en su órbita, el perigeo, lo que hace que se vea más grande y brillante de lo habitual. En concreto, se verá un 8% más grande y un 15% más brillante de lo habitual.

Este 2025 han habido tres superlunas consecutivas en los últimos meses. Sin embargo, esta es la más grande y más brillante de todas.

Superluna de Castor en París | Getty

El mejor momento para verla será a medianoche, cuando la Luna esté más alta en el cielo y más luminosa.

Además, como mencionábamos, no se volverá a repetir hasta 2042. La razón es porque una luna llena con las mismas características que esta tardará 17 años en volver a ocurrir.

Aunque la Luna se verá a simple vista desde cualquier lugar, se recomienda ir a sitios con poca contaminación lumínica para disfrutar al máximo de la experiencia.