Así funciona el efecto Pratfall: cuando equivocarte te hace más atractivo

Cuando una persona a la que se admira tiene algún pequeño fallo que los hace ver más vulnerable y los humaniza, suele generar empatía. Esta sensación de que lo perfecto puede ser también imperfecto es conocido como el efecto Pratfall.

El psicólogo Elliot Aronson, acuño este término de efecto Pratfall en 1966 tras realizar un experimento en la Universidad de Minnesota. En el demostró que las personas más competentes resultaban incluso más atractivas a los ojos de sus admiradores cuando cometían un pequeño fallo ya que estos sentían cierta afinidad y sintonía con que esta persona "perfecta" cometiera un error, ya que los humaniza y refuerza la autoestima de los admiradores.

No obstante, también ocurre en sentido contrario, es decir, si una persona ya es considerada mediocre, el cometer un pequeño error realza esa mediocridad, por lo que se percibe todavía peor por parte del resto de personas, reforzando esa imagen negativa.

Sin embargo, el efecto Pratfall solo funciona en ocasiones puntuales, ya que si esa persona excelente sigue cometiendo errores a menudo, esa percepción puede cambiar a mediocre y ese atractivo y admiración se pierde.