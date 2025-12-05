La explicación científica de por qué los miedos o preocupaciones se intensifican al anochecer

Tras un día exhausto debido a las responsabilidades diarias, cuando llega la hora de dormir lo que quieres es desconectar y descansar, sin embargo, el cerebro a veces decide que en lugar de apagarse es el mejor momento para llevar de vuelta algunos pensamientos negativos a los que no les has dedicado espacio a lo largo del día. Situaciones o pensamientos que no han tenido importancia durante la jornada pero al que pensarlo por la noche se convierten un grave problema.

Esta situación es algo común para todos los humanos e incluso tiene una explicación científica. Nuestro cerebro se divide en varias zonas y dependiendo de las funciones que usemos estas se van activando. La corteza prefrontal se suele encargar de regular las emociones y pensar con lógica por lo que es la que más solemos utilizar durante el día. Sin embargo, cuando termina la jornada e intentamos descansar, su función se reduce, por el contrario el sistema límbico que funciona junto a la corteza prefrontal sigue igual de activo, por lo que las emociones pueden intensificarse más, así que los problemas o pensamientos negativos a los que damos vueltas antes de dormir los estamos analizando más con nuestro lado emocional que por el lado racional, por lo tanto los agravamos.

Mujer con insomnio | Freepik

Si además eres una persona con tendencia a sufrir de ansiedad, la sensación puede ser incluso más intensa y ponerte en un estado de alerta.

Lo mejor en estos casos es levantarse para tratar de alejar estos pensamientos intrusivos y negativos para cortar el bucle mental y solo intentar volver a ir a la cama cuando se tenga sueño real para poder descansar.