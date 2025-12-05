Así afecta el estrés al cerebro según la ciencia

El estrés es un estado de tensión o preocupación que se produce cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles.

En estas situación de presión el cuerpo libera cortisol, que es la hormona del estrés, puede ayudar a resolver ciertos problemas en ese momento de presión, sin embargo, si esta hormona se mantiene en estado elevado durante demasiado tiempo es cuando pueden venir realmente los problemas de salud, ya que también se encarga de regular el metabolismo, reducir la inflamación y controlar la presión arterial.

El cortisol también activa la amígdala, quién es la encargada de controlar las emociones por lo que en estas situaciones suele aumentar la ansiedad y la irritabilidad. Por otro lado, reduce también el tamaño del hipocampo, esta es la zona del cerebro que se encarga de la memoria y el aprendizaje y con altos niveles de cortisol puede reducir la concentración.

Si no logramos controlar nuestro estrés y este acaba convirtiéndose en un problema crónico puede incluso afectar a las conexiones neuronales deteriorándolas, lo que a la larga influirá en la toma de decisiones y favorecerá problemas como el insomnio o la depresión e incluso puede llegar a ser un factor en las enfermedades neurodegenerativas.

Por estos motivos, es necesario controlar los niveles de estrés, el ejercicio físico y la meditación pueden ayudar a regularlo ya que son útiles para reducir el cortisol provocado.