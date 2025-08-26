Esta comida puede provocar un cáncer agresivo: mucho cuidado si viajas a Tailandia

Entre otras muchas cosas, algo que destaca de Tailandia es su gastronomía, con platos de lo más sabrosos. Sin embargo, existe un alimento que está en el punto de mira. Se trata del Koi Pla y puede tener efectos negativos en la salud. Te contamos los detalles.

El Koi Pla es un popular plato tradicional elaborado con pescado de agua dulce crudo mezclado con hierbas y especias. Según los expertos, el pescado de ríos y lagos de la región suele estar infectado con Opisthorchis viverrini, un parásito conocido como "duela hepática". Al ingerir el pescado sin cocinar, las larvas del parásito se instalan en los conductos biliares del hígado, donde pueden permanecer durante años.

Tailandia | Pxhere

Este parásito provoca inflamación crónica en el hígado y con el tiempo puede desencadenar colangiocarcinoma, un tipo de cáncer de vías biliares. Este cáncer es extremadamente agresivo y, sin intervención quirúrgica, la tasa de supervivencia es muy baja. En muchos casos, se detecta demasiado tarde, cuando los síntomas finalmente se manifiestan de forma clara.

Las autoridades recomiendan evitar el consumo de pescado de agua dulce crudo o poco cocido, cocinarlo completamente antes de comer y realizar pruebas médicas a quienes han consumido Koi Pla durante años para detectar y tratar la infección de forma temprana.